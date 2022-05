El 1 de mayo, Día de la Madre, la artista Rigoberta Bandini estrenaba el esperado videoclip del tema 'Ay Mama'. Una canción que preparó junto a su equipo para representar a España en Eurovisión 2022, pero que no pasó el corte del Benidorm Fest.

A pesar de ello, la sintonía ha acabado siendo una de las grandes triunfadoras, convirtiéndose en un himno de masas, concretamente, un himno feminista que defiende en su letra la libertad de las mujeres y sus pechos: 'No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas / sin ellas no habría humanidad ni habría belleza'.

La polémica se ha desatado cuando la activista Nazareth Dos Santos ha denunciado en Twitter que prescindieron de las imágenes que habían rodado con otras compañeras activistas y ella para la realización del videoclip.

En su discurso, Nazareth Dos Santos explica que solo quiere poner de relevancia que "a veces las cosas no están cambiando tanto como nos hacen ver". Por ello, cuenta en un hilo de Twitter que se pusieron en contacto con ellas para grabar escenas de sus pechos.

"Nos grabaron un gran número de escenas preciosas: pechos grandes, pequeños. Unos más caídos que otros. Estrías, cicatrices, pezones pequeños, medianos, grandes. Mujeres racializadas, mujeres con un solo pecho. Mujeres jóvenes y mujeres maduras. En resumen: diversidad y realidad", expone la activista.

Pese a las buenas sensaciones, 4 días antes del estreno les avisaron de que finalmente no iban a formar parte del montaje porque al director no le encajaba. "Un hombre decide que los pechos y su diversidad no encajan en una canción que dice 'no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas'", sentencia Nazareth.

En este sentido, una vez había tirado de la manta, la activista continúa con su denuncia aludiendo a las condiciones de la sesión de grabación. "Es difícil llegar a un rodaje y ver que todos los que van a grabar son hombres (qué ilusas pensando que detrás del videoclip para esta canción iba a estar una mujer dirigiéndolo, ¿verdad?)", afirma la activista.

La respuesta del director

El director, Salvador Sunyer, ha confirmado a la 'SER' que grabaron esas tomas, pero que no encajaban con todo el metraje final. "Las avisamos, les dimos las gracias y las invitamos a la presentación, han cobrado por ello y también forman parte de este proyecto, no queríamos tratarlas mal de ninguna manera", aseguró Sunyer en la cadena de radio.

"De hecho, les dijimos que utilizaríamos esas tomas para otra nueva versión que podríamos hacer próximamente", continúa Sunyer, que añade: "En realidad esto pasa mucho en el cine y el audiovisual, no ha sido una censura, ha sido simplemente que no encajaba".

¿Por qué no aparecen pechos de mujeres reales?

La activista Nazareth Dos Santos ha aclarado que no se trata de crear una rivalidad entre ellas y Rigoberta Bandini. El objetivo de su denuncia es dar visibilidad a realidades e injusticias que viven las mujeres y plantear el debate de por qué incluso en una canción como esta no aparecen pechos de mujeres reales, independientemente de que sean los suyos o no.