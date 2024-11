Polémica por el toro de Jubilo de Medinaceli: división de opiniones en el pueblo tras la suspensión de la fiesta

Unas 70 personas se han concentrado en Medinaceli (Soria), convocadas por el Pacma, para reclamar "la suspensión definitiva del Toro Jubilo", festejo que este año no se ha celebrado por decisión judicial.

Es el toro de Jubilo de Medinaceli, una fiesta que este año no se va a celebrar. A petición de PACMA el juzgado contencioso administrativo de Soria mantiene la suspensión cautelar de esta tradición. El juez considera que hay un alto riesgo físico y psíquico para el animal.

Por ello, unas 70 personas se han concentrado en Medinaceli (Soria), convocadas por el Pacma, para reclamar "la suspensión definitiva del Toro Jubilo", festejo que este año no se ha celebrado por decisión judicial. Coreando las frases "no es el siglo I, es el XXI", y "esta noche no hay tortura", la protesta, convocada para las 18 horas de este sábado frente al Ayuntamiento de Medinaceli, ha comenzado sin incidentes.

También para este sábado está convocada otra concentración en Medinaceli, en este caso a las 21 horas, organizada por la Asociación del Toro Jubilo, en defensa de la tauromaquia y contraria a la suspensión del festejo. El portavoz del Pacma, Javier Sanabria, ha asegurado que esta medida cautelarísima del Juzgado “sienta un precedente”, y que desde el partido van a seguir luchando para que las convocatorias como el Toro de la Vega o el Toro Jubilo desaparezcan.

Sanabria ha criticado declaraciones del alcalde de Medinaceli, Gregorio Miguel, en las que según ha dicho el portavoz del Pacma aseguraba que, en el Toro Jubilo, el animal sufría menos que en otros festejos, palabras que desde el partido animalista han calificado de "insultantes" ya que aseguran que "desde Pacma se protege al animal y ellos lo torturan". Aun así, hay división de opiniones tras la suspensión del Toro de Medinacelli. De manera paralela, este sábado se ha convocado otra manifestación a favor de esta fiesta.