Polémica defensa de Miguel Bosé a las pseudociencias: "Pedro Sánchez no sólo se ha vendido al independentismo, también al lobby farmacéutico"

Miguel Bosé ha calentado las redes sociales con un polémico tuit sobre las pseudociencias. En él, subía el vídeo del spot del Ministerio de Sanidad en el que alerta sobre la falta de eficacia de estas 'terapias' acompañado con un duro comentario contra el presidente Pedro Sánchez.

En el spot del ministerio aparece una chica que lleva su móvil a una tienda para que le arreglen la pantalla. El dependiente dice que se lo arregla en cinco minutos y comienza a poner sus manos sobre el terminal (sin tocarlo) y a hacer unos ruidos como que lo está arreglando con magia.

"Si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones tan importantes como la salud? No te dejes engañar por las pseudociencias. Ante la duda comprueba", reza la voz en off del anuncio publicitario.

Este spot promociona la lista negra de Sanidad en la que alerta de cuáles son estas pseudociencias y recuerdan que no tienen evidencia científica y que, por tanto, no se puede probar su fiabilidad. Aquí puedes consultar algunas.

"Pedro Sánchez, ¿por qué no propones una ley para cerrar los bares de tapas? Es que dañan mucho a los restaurantes. No sólo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?", apunta el cantante en su cuenta personal de Twitter.

La polémica no se ha hecho esperar. Cientos de personas, entre ellas algún famoso, han mostrado su desacuerdo con el pensamiento de Miguel Bosé sobre las pseudociencias. Estas son algunas de las críticas más duras que ha recibido el cantante: