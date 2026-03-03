Polémica en Castilla y León: una concejala del PP de Palencia se quedó con un chalet de VPO

Los detalles La concejala del PP, Laura Lombraña, se benefició de una de las 47 viviendas protegidas, con piscina comunitaria incluida, valoradas en unos 160.000 euros.

La campaña electoral en Castilla y León se ve sacudida por la polémica tras revelarse que Laura Lombraña, concejala del PP en Palencia, adquirió un chalet de protección oficial. Lombraña niega irregularidades y asegura que todo se ajusta a la normativa vigente. El PSOE, con Carlos Martínez como candidato, exige explicaciones sobre la asignación de estas viviendas, cuestionando la falta de sorteo. La inmobiliaria Ingucasa defiende que Lombraña era parte de una cooperativa creada antes de la venta del suelo municipal y que cumplía todos los requisitos necesarios. La controversia surge en un contexto electoral, lo que Lombraña considera no casual.

Polémica en la campaña de Castilla y León tras publicarse que una concejala del PP de Palencia se quedó con un chalet de protección oficial. Ella, a través de un comunicado niega cualquier irregularidad y dice que todo cumple la normativa.

El PSOE, en plena campaña electoral, quiere saber cómo se repartieron hace unos años unas viviendas de protección oficial de Palencia. Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, ha denunciado que "estamos ante un caso muy grave". "Luz y taquígrafos. Tendrán que dar la cara y explicar el señor Mañueco por qué no se celebró sorteo", ha indicado.

Tal y como ha avanzado El País, esta concejala del PP, Laura Lombraña, se benefició de una de estas 47 viviendas protegidas, con piscina comunitaria incluida, valoradas en unos 160.000 euros.

Años antes, el Ayuntamiento, con su voto a favor, vendió el terreno para construirlas. Una polémica que este martes Lombraña intenta apagar con un comunicado. "La realidad es contundente: no existe irregularidad alguna", ha escrito. Con este comunicado Lambraña se defiende. No es casualidad, dice, que la noticia salte en plena campaña electoral. Y recalca que la adjudicación se hizo conforme a la normativa vigente. Una versión que confirma la inmobiliaria.

David, de la Inmobiliaria Ingucasa, indica que "el suelo es municipal, sale a concurso público y se forma una cooperativa de miembros para uso propio". La concejala, recalca la inmobiliaria, era un miembro más de esa cooperativa, formada antes de que el suelo se pusiese en venta. "Todos los que entran en la cooperativa tienen que cumplir los requisitos, y ella cumplía los requisitos", insisten. No entienden, aseguran, la polémica.

