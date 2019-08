Un hombre ha acudido a la web de 'Reddit', en la que los usuarios comparten sus textos e imágenes, para pedir ayuda. Su hijo, nacido por gestación subrogada, no se parece a él y busca la manera de denunciar a la agencia y 'devolverlo'.

En el texto en el que cuenta su historia, explica que él y su mujer siempre habían querido tener a su "propio hijo". Pero su mujer no podía quedarse embarazada ya que padece el síndrome del ovario poliquístico y había sufrido tres abortos espontáneos al intentarlo.

Después de "pagar mucho dinero" para tener a "su propio hijo" a través de un vientre de alquiler, cuando finalmente nació el bebé, el hombre explica que su ilusión se vio truncada: "Tras tres días de vida, supe que algo andaba mal".

El recién nacido presentaba rasgos asiáticos, pelo negro, ojos marrones...y la pareja era rubia, blanca y con ojos azules. En ese momento pensaron en recurrir a una prueba de ADN y descubrieron que aunque ella sí era la madre, él no era el padre. La pareja quedó "devastada".

Tras las investigaciones que llevaron a cabo el banco de espermas y la agencia de vientres de alquiler, les hicieron saber que se había dado una "confusión extremadamente rara", por la que les ofrecían una compensación económica. A cambio, no podían demandar a la empresa ni acudir a los medios de comunicación a denunciar lo ocurrido.

El hombre asegura que "no les molesta" la raza del bebé, pero que sí les importa que el bebé "no sea suyo". Además, cuenta que la madre que gestó al bebé tiene cinco hijos y, según explica el hombre, "no puede permitirse el lujo de mantenerla". Por eso, ahora intentan contactar con una agencia de adopción, "para que el niño crezca en un lugar feliz".

Así, ha recurrido al foro para pedir ayuda y emprender acciones legales contra la agencia para no quedarse con el bebé.