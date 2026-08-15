El director de la Red Sísmica Nacional, tras el terremoto de Granada: "Lo más probable es que se sigan produciendo"

Los detalles Juan Vicente Cantavella ha señalado que la zona donde se ha producido es "una de las que tiene mayor peligrosidad sísmica de la Península Ibérica" y ha advertido de que "lo más frecuente es que los terremotos vengan acompañados" de otros.

Juan Vicente Cantavella, director de la Red Sísmica Nacional, explicó en laSexta Noticias sobre el terremoto de magnitud 5 en Granada, destacando su ubicación en la Vega de Granada, una zona de alta peligrosidad sísmica en España. Subrayó que esta área, con fallas geológicas, ha registrado terremotos importantes en el pasado, como el de 1401 en la Alhambra. Cantavella señaló que, aunque no se pueden predecir terremotos, suelen venir acompañados de réplicas, como ocurrió en este caso con casi 100 sismos registrados. Recomendó asegurar objetos en viviendas y refugiarse bajo estructuras sólidas durante un terremoto, evitando salir a la calle por el riesgo de escombros. Asimismo, aconsejó alejarse de construcciones y tendidos eléctricos si se está al aire libre.

Juan Vicente Cantavella, director de la Red Sísmica Nacional, ha hablado en laSexta Noticias sobre el terremoto de magnitud 5 que ha sacudido Granada y ha señalado que se ha producido en "la zona de la Vega de Granada, una zona donde la peligrosidad sísmica es elevada en el contexto de nuestro país". "Es una de las zonas con mayor peligrosidad sísmica de la Península Ibérica", ha subrayado, tras lo que ha explicado que "existen unas estructuras geológicas denominadas fallas que producen terremotos de manera más o menos frecuente" y que "ya han producido en el pasado terremotos importantes", como el de "1401, que causó grandes daños en la Alhambra".

Además, el experto ha destacado que la comunidad científica "no puede predecir ni anticiparse a los terremotos", pero sí saben que "lo más normal es que los terremotos vengan acompañados". "De hecho, en este caso ocurrió un terremoto de magnitud 3,7 en la tarde del viernes y hubo varios terremotos pequeños antes del que ocurrió a la 1:05, el de magnitud 4,8, y a continuación hemos registrado casi 100 terremotos", ha indicado Cantavella, quien ha añadido que "lo más probable es que estos terremotos continúen". "Lo que no se puede predecir es si estos van a ser menores o si puede ocurrir otro mayor", ha apostillado.

En lo referente, a qué hacer para protegernos ante un terremoto, el director de la Red Sísmica Nacional ha apuntado que "hay que afianzar fuertemente todo aquello que pueda desprenderse en caso de un terremoto", poniendo como ejemplo en el caso del interior de las viviendas los "espejos, estanterías, objetos como cuadros u objetos en las estanterías", mientras que fuera de las viviendas hay que afianzar elementos como las cornisas o las chimeneas, que son "los que han causado daños importantes" durante el terremoto de Granada.

"Si estamos dentro de casa y de repente sentimos un terremoto de este tipo, lo más seguro es no tratar de apresurarse ni salir de casa, sino refugiarse dentro bajo una estructura consistente, como puede ser una mesa o una cama, para evitar los golpes", ha recomendado el experto, quien también ha pedido "no tratar de salir a la calle, porque lo que nos puede pasar es que nos caigan escombros, cascotes de las fachadas y puede ser muy peligroso". "Y si estamos fuera de las construcciones, hay que alejarse de estas y alejarse de tendidos eléctricos para tratar de evitar riesgos", ha concluido.

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