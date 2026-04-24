Detenido un hombre de 67 años en Barcelona como presunto autor del crimen de su madre

Los detalles Fuentes de los Mossos han confirmado que la muerte violenta de la mujer se ha producido dentro de las instalaciones de un centro sociosanitario del distrito de Sant Andreu, centro en el que la víctima estaba ingresada.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 67 años por la presunta muerte violenta de su madre de 92 años en un centro sociosanitario del distrito barcelonés de Sant Andreu. El suceso ocurrió cuando el detenido llamó al 112 alrededor de las 08:45 horas del viernes anunciando que había matado a su madre. Los agentes confirmaron la muerte violenta al llegar al lugar. La División de Investigación Criminal ha asumido el caso para esclarecer las circunstancias del presunto matricidio, ya que aún no se ha determinado la hora exacta del fallecimiento de la mujer.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a un hombre de 67 años como presunto autor de la muerte violenta de su madre. Un crimen que se ha producido en el distrito barcelonés de Sant Andreu. Ya se ha abierto una investigación para esclarecer este presunto matricidio.

En torno a las 08:45 horas de este viernes han saltado las alarmas. Ha sido el propio detenido el que ha hecho una llamada al teléfono de emergencias 112 para anunciar que había acabado con la vida de su progenitora, tal y como ha contado la Policía de la Generalitat en un comunicado.

Tras recibir el aviso, varios efectivos de los Mossos d'Esquadra se han desplazado hasta el lugar del suceso, pero a su llegada solo han podido confirmar la muerte de la mujer. Además, han confirmado que se trataría de una muerte violenta.

El hombre detenido, el hijo de la víctima, tiene 67 años. Su madre, 92 años. Fuentes de los Mossos han confirmado que la muerte violenta de la mujer se ha producido dentro de las instalaciones de un centro sociosanitario del distrito de Sant Andreu, centro en el que la víctima estaba ingresada.

Además, aunque se sabe que la llamada del presunto autor de matricidio a Emergencias se ha producido poco antes de las nueve de la mañana de este viernes, todavía no se ha podido determinar la hora de la muerte de la mujer. Por ello, ya se ha abierto una investigación y será la División de Investigación Criminal (DIC) la que asuma el mando con la intención de esclarecer las circunstancias del homicidio.

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