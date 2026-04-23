Derrapes en rotondas, un accidente y hasta 13 conductores multados en una carrera ilegal en Málaga

Los detalles Los conductores se juegan la vida poniendo sus coches a dos ruedas o haciendo caballitos en el caso de las motos. Pero también haciendo derrapes en las rotondas o quemando ruedas.

La Policía Local de Málaga intervino para detener una carrera ilegal y desalojar a las decenas de personas que se habían congregado para presenciar el evento, que representaba un grave peligro. En el vídeo de la noticia, se observa cómo los conductores arriesgan sus vidas realizando maniobras peligrosas, como poner los coches a dos ruedas, hacer caballitos con las motos y derrapes en las rotondas. Durante la carrera, un motorista sufrió un accidente al caer mientras hacía una cabriola. La policía multó a 13 conductores y desalojó a los espectadores, que también corrían peligro. Esta actuación forma parte del plan especial del Grupo de Investigación y Protección (GIP) para frenar estas concentraciones peligrosas.

La Policía Local de Málaga ha tenido que intervenir para suspender una carrera ilegal, pero también para desalojar a las decenas de personas que se habían concentrado en la calle para ser testigos de esta competición que es una tremenda temeridad.

Porque en el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver cómo los conductores se juegan la vida poniendo sus coches a dos ruedas o haciendo caballitos en el caso de las motos. Pero también juegan a hacer derrapes en las rotondas, a quemar rueda y a todo lo irresponsable que se pueda hacer mientras se conduce un vehículo.

Incluso, se produce un accidente. Un motorista, en plena cabriola, se cae al suelo. Es una de las consecuencias de esta carrera ilegal celebrada en Málaga.

La otra, que la Policía Local de Málaga ha multado a 13 conductores y tuvo que intervenir para que se fueran las decenas de fans, que también estaban corriendo peligro al lado de las carreras.

La Policía Local lleva tiempo intentando frenar este tipo de concentraciones a las que acuden como espectadores muchas personas, poniendo en riesgo su seguridad y la del resto de ciudadanos. Por eso, desplegaron esta actuación enmarcada en el plan especial del Grupo de Investigación y Protección (GIP).

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