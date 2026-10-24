Las pensiones suben, pero no lo suficiente para encarar el coste de la vida: "Hay que hacer malabarismos para llegar a fin de mes"

El contexto Isabel, de 78 años, que ha cotizado durante 42, cuenta "con una pensión de profesora de Secundaria": "No es una mala pensión, teóricamente": "Antes no teníamos límite para la fruta y ahora se acaba".

Las pensiones se revalorizan anualmente para mantener el poder adquisitivo de los jubilados, pero no siempre compensan el aumento del coste de vida. Muchas personas mayores, como Adelina e Isabel, enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos, lo que les obliga a priorizar sus compras y ajustar su presupuesto. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que el encarecimiento de los alimentos, que ha subido un 40% en cinco años, es un factor clave. Aunque las pensiones aumentan, no siempre permiten mantener el mismo nivel de consumo. La Constitución garantiza la protección social y la actualización de las pensiones, pero es crucial que estas revalorizaciones sigan el ritmo de los precios para evitar una pérdida de poder adquisitivo, lo que también tiene implicaciones sociales y políticas.

Las pensiones se revalorizan cada año para tratar de mantener el poder adquisitivo de los jubilados, pero la subida no siempre es suficiente para afrontar el encarecimiento del coste de la vida. La alimentación, la vivienda y los gastos cotidianos siguen presionando las economías de muchas personas mayores, que se ven obligadas a renunciar a compras básicas y a posponer gastos para llegar a fin de mes.

Es el caso de Adelina, que resume las dificultades de muchos pensionistas con una frase: "Con las pensiones tienes que hacer malabarismos para llegar a fin de mes". Una realidad que comparte con Isabel, de 78 años, que ha cotizado durante 42 años y que, cuenta "con una pensión de profesora de Secundaria": "No es una mala pensión, teóricamente".

"Ahora me toca comprar zapatos; pues el mes que viene", explica Isabel. La situación también afecta a su familia: aunque administra su pensión junto con el sueldo de su hija y su yerno, hay productos básicos que ya no pueden consumir como antes. "La fruta no teníamos límite y ahora se acaba la fruta", lamenta.

Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), advierte de que el encarecimiento de los alimentos está detrás de buena parte de estas dificultades. Según los datos aportados por la organización, "los gastos de alimentación han subido un 40% en los últimos cinco años": "Las pensiones, a pesar de la revalorización, no han subido en la misma proporción".

Eduardo Tejerina, responsable del departamento laboral en 'Ahedo Asesores y Abogados', recuerda que "el artículo 41 de la Constitución obliga a los poderes públicos a mantener un sistema de Seguridad Social mientras que el artículo 50 garantiza el cobro de unas pensiones para las personas de la tercera edad, independientemente de que tengamos presupuestos generales del Estado, que haya Gobierno o no haya Gobierno. Y tienen que subir conforme al IPC".

En este contexto, el asesor consultado recuerda la importancia de mantener las revalorizaciones para evitar que las personas mayores pierdan capacidad económica. Si las pensiones dejaran de actualizarse al ritmo de los precios, la pérdida de poder adquisitivo podría agravarse y aumentar la incertidumbre entre los jubilados. A ello se sumaría el impacto social y político de una medida que afecta a un colectivo con un peso importante en las urnas. "Tenemos que tener en cuenta que uno de cada cuatro votantes ahora mismo es jubilado", apunta el asesor.

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