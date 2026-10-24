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Continúan las tareas de limpieza en Oliva para retirar todos los objetos arrastrados por la DANA Adam

Los detalles Decenas de voluntarios también están colaborando en las tareas para recuperar los 67 kilómetros cuadrados de territorio afectado por el paso del temporal.

Objetos apilados para su retirada en Oliva (Valencia) tras el paso de la DANA Adam
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Una semana después sigue saliendo barro de muchas de las casas afectadas por la Dana Adam. Su paso dejó cuatro víctimas mortales en la Comunitat Valenciana y 67 kilómetros cuadrados de territorio afectado sobre el que se sigue trabajando para su recuperación.

En la zona de la playa de Oliva todavía están retirando enseres. Los trabajos de limpieza y retirada de los objetos arrastrados y destruidos por el paso del temporal la pasada semana progresan, pero no han terminado.

Este sábado se siguen realizando labores con la maquinaria retirando los objetos, cargándolos en camiones que, a su vez, se dirigen a puntos de tratamientos de residuos.

Además, decenas de voluntarios han venido a ayudar en la zona. Muchas personas que tienen casas vacacionales se han desplazado desde diferentes puntos del país para ver el estado de sus viviendas.

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