Centenares de familias protestan frente a la Consejería de Educación en apoyo a los docentes: "Necesitamos que se sienten a negociar"

Los detalles Madres y padres afirman que la lucha de los profesores de la educación pública también es la suya y manifiestan que no son la "moneda de cambio" del Gobierno de Ayuso.

Las familias han tomado la iniciativa frente a la Consejería de Educación de Madrid, mostrando su apoyo a los docentes de la educación pública en medio de las protestas contra el Gobierno de Ayuso. Una madre afirma que las familias no son "moneda de cambio" y pide que se negocie con los docentes. Las demandas incluyen la reducción de ratios, más personal para niños con necesidades especiales y mejoras en infraestructuras. Un padre destaca que la educación pública garantiza la educación para todos. La presión continuará hasta que la consejera Mercedes Zarzalejo acceda a negociar, ya que el futuro está en juego.

Si con los cánticos, las pancartas y hasta la huelga los profesores no han conseguido ser escuchados, ahora son los padres y madres los que han dado una lección al Gobierno de Ayuso concentrándose frente a la Consejería de Educación de Madrid para mostrar su apoyo a los docentes de la educación pública.

"Las familias no somos su moneda de cambio; las familias apoyamos todas las reivindicaciones que aparecen en la tabla reivindicativa y necesitamos que se sienten a negociar ya con nuestros docentes", expresa una madre.

Lo que piden los docentes es "la bajada de ratios y más personal para niños con necesidades especiales", entre otras reivindicaciones. "Hay muchos niños con necesidades especiales que no tienen apoyo, que no tienen a una persona, lo que hace que retrase al resto de niños porque tienen que estar por todos. Es inviable, y, además, no hay mejora de infraestructuras", critica una mujer. La solución para por menos alumnos por aula, mejores condiciones económicas y menos horas lectivas.

Y es que la pública, tal y como defiende un padre, "es la única que garantiza la educación de todas las infancias". Por ello, no piensan dejar de presionar desde la calle para conseguir que la Consejería de Educación se siente en la mesa de negociación. "Queremos que Zarzalejo, que es la consejera de Educación, la máxima responsable de la educación en la región, se siente a negociar con las docentes, que son las máximas expertas en la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos", manifiesta una madre.

El cambio no puede esperar, ya que son muchos meses de demora y lo que está en juego es el futuro. "Llevamos pidiéndole una cita a Mercedes Zarzalejo seis meses desde la coordinadora del 0-3 y las familias en lucha del 0-3 no tenemos respuesta", denuncia una madre.

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