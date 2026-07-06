Ahora

Los expertos advierten

Los peligros de las chanclas de playa como calzado habitual: pueden causar sobrecargas musculares, fascitis plantar y torceduras

Los detalles Los podólogos advierten que no es un calzado para usar todo el día, ni siquiera cuando aprieta el calor. Pueden causar sobrecargas musculares, fascitis plantar y torceduras.

Los peligros de las chanclas de playa como calzado habitual: pueden causar sobrecargas musculares, fascitis plantar y torceduras
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Hay que tener cuidado con las típicas chanclas de dedo. Seguro que las usan en verano, pero deberían hacerlo solo en la playa o la piscina. Los podólogos advierten que no es un calzado para usar todo el día, ni siquiera cuando aprieta el calor. Pueden causar sobrecargas musculares, fascitis plantar y torceduras.

Las chancas de dedo pueden convertir el placer en dolor. Muchos se pasan casi todo el día con ellas al considerar que son muy cómodas mientras otros las usan a todas horas. Y hay quienes las sacan a pasear por el asfalto. "Con este calor llevo el pie ventilado", cuenta un hombre a laSexta.

Pero el Colegio de Podólogos gallegos advierten: las chanclas de dedo, solo en playa y piscina. Porque si no acabaremos con fascitis plantar, sobrecarga muscular, torceduras y dolor de pies y tobillos.

Marta García, de podología Maquieira, explica que "muchas veces empiezas en septiembre a notar el tipo de zapato". Y aunque muchos tienen la lección aprendida y son conscientes de que se pueden torcer el tobillo, otros desconocen que pueden acabar con rozaduras y hongos.

"Son calzados que normalmente son materiales de plástico. La propia goma puede producir rozaduras y hongos", ha señalado Marta García. Porque la chancla de dedo produce un efecto garra: los dedos van en tensión y dañan la musculatura. Así que, después de la playa y piscina, hay que mandarlas a paseo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado se va de vacaciones sin resolver el asunto del pasaporte de Begoña Gómez, que queda en manos de otro juez
  2. España se asfixia: llega el peor día de la nueva ola de calor con máximas de hasta 42 grados en los valles fluviales
  3. Última hora de los incendios en España | Preocupación por la decena de incendios activos en plena ola de calor
  4. Feijóo anuncia una "ley nacional del concebido no nacido" como la de Ayuso si llega al Gobierno
  5. La Portugal de Cristiano Ronaldo se cruza en el camino de la España de Lamine Yamal en busca de los cuartos del Mundial
  6. Luis Alfonso de Borbón, el heredero del franquismo que se autoproclama rey de Francia: "Tuvo opciones a la Corona de España"