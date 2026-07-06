Muere una mujer tras ser arrollada por la embarcación en la que navegaba en Jávea

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Los detalles El suceso ocurrió después de que la mujer y otros acompañantes cayeran al agua desde una atracción hinchable enganchada a la embarcación.

Una mujer de 36 años falleció este domingo frente a la localidad alicantina de Jávea debido a las heridas causadas por la hélice de una embarcación de recreo. El incidente ocurrió alrededor de las 18:45 horas en la zona de la Caleta, a 400 metros de la costa, mientras navegaba con otras personas. La víctima fue llevada al puerto de Jávea, donde los servicios sanitarios confirmaron su muerte. La Policía Judicial de la Guardia Civil en Altea investiga el caso, considerando el accidente como la principal hipótesis. El suceso se produjo cuando la mujer cayó al agua desde una atracción hinchable.

Una mujer, de 36 años, ha muerto este domingo en el mar frente a la localidad alicantina de Jávea por las heridas que le habría provocado la hélice de la embarcación de recreo en la que navegaba.

Según fuentes de la Guardia Civil, los hechos han sucedido en torno a las 18:45 horas del domingo en la zona de la Caleta, a unos 400 metros de la costa, cuando la mujer navegaba junto a otras personas.

La víctima fue trasladada al puerto de Jávea, donde los servicios sanitarios han certificado su muerte. La Policía Judicial de la Guardia Civil en Altea se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, si bien la principal hipótesis es la del accidente.

Según medios locales, el suceso habría ocurrido después de que la mujer y otros acompañantes cayeran al agua desde una atracción hinchable enganchada a la embarcación, momento en el que esta habría girado para recogerlos y habría producido el arrollamiento.

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