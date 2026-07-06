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En la zona de la Caleta (Alicante)

Muere una mujer tras ser arrollada por la embarcación en la que navegaba en Jávea

Los detalles El suceso ocurrió después de que la mujer y otros acompañantes cayeran al agua desde una atracción hinchable enganchada a la embarcación.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Agencia EFE
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Una mujer, de 36 años, ha muerto este domingo en el mar frente a la localidad alicantina de Jávea por las heridas que le habría provocado la hélice de la embarcación de recreo en la que navegaba.

Según fuentes de la Guardia Civil, los hechos han sucedido en torno a las 18:45 horas del domingo en la zona de la Caleta, a unos 400 metros de la costa, cuando la mujer navegaba junto a otras personas.

La víctima fue trasladada al puerto de Jávea, donde los servicios sanitarios han certificado su muerte. La Policía Judicial de la Guardia Civil en Altea se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, si bien la principal hipótesis es la del accidente.

Según medios locales, el suceso habría ocurrido después de que la mujer y otros acompañantes cayeran al agua desde una atracción hinchable enganchada a la embarcación, momento en el que esta habría girado para recogerlos y habría producido el arrollamiento.

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