Un sacerdote en Rhode Island, EEUU, asegura que el aborto es peor que la pedofilia. Así lo argumentó el reverendo Richard Bucci de la Iglesia del Sagrado Corazón durante una entrevista en NBC WJAR.

Bucci describió el aborto como "la matanza de niños inocentes" en unas declaraciones que han desatado la polémica. "La pedofilia no mata a nadie, y esto sí", añadió el sacerdote, que más tarde intentó justificarse apuntando que "eso no quiere decir que el abuso no sea algo horrible".

Expulsada de un funeral por defender el aborto

No es su primera polémica. Se trata del mismo sacerdote que en enero prohibió comulgar en su iglesia a los legisladores estatales que apoyaron un proyecto de ley sobre el derecho al aborto. Así, Bucci envió un aviso a sus feligreses con los nombres de las personas a las que no se les permitiría recibir la comunión o participar como padrinos en bodas. "Si están orgullosos de lo que han hecho, ¿por qué quieren mantenerlo en secreto?", apuntó el sacerdote en una entrevista con el Providence Journal.

Obligó a una legisladora a salir del funeral de un familiar entre gritos

La legisladora Carol McEntee figuraba en la carta de Bucci, según publica The Washington Post. Asegura que Bucci incluso la obligó a salir del funeral de su primo, gritándole que se fuera.

Según recoge NBC News, la iglesia del Sagrado Corazón ha declinado hacer comentarios al respecto, remitiéndose directamente a Bucci. Por su parte, y lejos condenar las palabras del sacerdote, el obispo de Providence, Thomas Tobin, emitió un comunicado afirmando que: "Nunca es aceptable subestimar el daño causado por el abuso sexual de menores", pero "el aborto también es un acto pecaminoso e inmoral, un crimen abominable".

Sí se ha pronunciado el propio Bucci. El sacerdote defiende que sus comentarios se sacaron de contexto y que si alguien apoya a las víctimas de abusos sexuales del clero, es él.