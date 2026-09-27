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Crisis en Ceuta

Interceptan a siete migrantes que cruzaban el Estrecho hacia Cádiz en dos kayaks

Los detalles La intervención se ha producido cuando el Servicio Marítimo advirtió la presencia sospechosa de varias personas en las inmediaciones de la playa ceutí de Benzú, cerca de la frontera norte con Marruecos.

Agentes de la Guardia Civil patrullan en Ceuta durante la crisis migratoria Agentes de la Guardia Civil patrullan en Ceuta durante la crisis migratoriaAgencia EFE
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La Guardia Civil ha interceptado cerca de la medianoche de este domingo a siete migrantes marroquíes que intentaban cruzar desde Ceuta a las costas de Cádiz a bordo de dos kayaks pese al riesgo de la travesía.

Según han informado a EFE fuentes del Instituto armado, la intervención se ha producido cuando el Servicio Marítimo advirtió la presencia sospechosa de varias personas en las inmediaciones de la playa ceutí de Benzú, cerca de la frontera norte con Marruecos.

Los agentes interceptaron en el mar rumbo a las costas de Cádiz dos kayaks en los que viajaban siete migrantes marroquíes, cuatro en uno de ellos y otros tres en el segundo.

La Guardia Civil ha alertado del riesgo no sólo por la fragilidad de la embarcación empleada sino también por el número de personas que iban a bordo de cada una de ellas. Todos los migrantes son marroquíes, mayores de edad, y todos entraron en la ciudad los días 30 y 31 de julio.

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