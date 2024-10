El Ayuntamiento de Barcelona paraliza la obra ilegal de 116 pisos colmena, de apenas cinco metros cuadrados, que pretendían vender en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Gracias al aviso de un vecino, la Policía ha podido precintar y paralizar las obras que se estaban realizando en dos locales en los que buscaban proyectar zulos que no cumplían con la legislación de vivienda.

Estos pisos, que no iban a superar los cinco metros cuadrados, carecían de ventilación, así como de sistema de seguridad. A esto se suma que muchas de estas viviendas iban a situarse en el sótano y entre pasillos estrechísimos del edificio. Unas condiciones infrahumanas que habrían puesto en peligro, no solamente a los habitantes de las mismas, sino también a los bloques de alrededor por no cumplir la legislación.

La Policía lo está investigando, pero, por el momento, no hay ningún detenido.