El papel crucial de entidades sociales para evitar muertes por frío de personas sintecho en la ciudades españolas

En estos días de frío extremo, entidades como Cruz Roja, así como los ayuntamientos, juegan un papel fundamental para que las personas sintecho puedan hacer frente al frío. Sus planes toman especial relevancia después de que en Badalona, durante la noche del martes, haya fallecido un hombre de unos 50 años y de nacionalidad española, aparentemente por el efecto de las gélidas temperaturas que está registrando España.

En Zaragoza se están dedicando a vigilar el estado de salud de los sintechos y a animarles para que utilicen los recursos de alojamiento que tienen disponibles. Asimismo, en Valencia les están repartiendo mantas y sacos de dormir y los que acuden a los albergues reciben un kit de supervivencia con ropa de abrigo, elementos de higiene personal y comida caliente. En la capital valenciana hay hasta 600 plazas de acogida.

Por otra parte, mientras dure la ola de frío en Madrid, se ha incrementado en 24 personas el personal de las rutas de calle, cuya función es al de informar y atender a las personas sin hogar.

Del mismo modo, según ha informado Cruz Roja en un comunicado, desde el pasado sábado y hasta la noche del pasado martes han atendido a cerca de 300 personas en Cataluña gracias al dispositivo de emergencia que han puesto en marcha. Del total, 106 se han alojado de manera temporal en albergues de emergencia. Allí se les han suministrado un total de 72 manutenciones, así como mantas térmicas y sacos de dormir. El dispositivo ha contado con la participación de 102 voluntarios y 36 vehículos de las Unidades de Emergencia Social y de las Unidades Móviles de Salud.

Además, distintos consistorios como el de Barcelona, Mataró, Sabadell, Sant Joan Despí o Girona han activado la 'Operación frío' que consiste en ponerse en contacto con las personas que viven en la calle para informarles acerca de la posibilidad de refugiarse en las plazas habilitadas.

Muere un sintecho en Badalona

El frío podría estar detrás de la muerte de un sintecho que dormía en un garaje de Badalona. Un vecino que bajó a darle un caldo caliente el pasado martes fue quien notificó que el hombre, de nacionalidad española, se encontraba sin vida. En plena ola de frío y con temperaturas que bajan de los cero grados, esta persona solo estaba protegida por una manta y una sábana.

"Sabemos que era de aquí, no era una persona migrante y tenía una edad aproximadamente de unos 50 años y que hacía poco que estaba en la calle", ha asegurado Jaume Ventura, de la plataforma Badalona Acull.

El alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, ha señalado en un mensaje en X que "estuvo en el radar de Servicios Sociales, pero rechazó la ayuda". Asimismo, el consistorio ha puesto de manifiesto que para combatir la ola de frío han habilitado el pabellón municipal 'La Colina' con camas y comida, aunque tan solo han acudido ocho personas. "Lo que tiene que hacer Servicios Sociales es atender de forma presencial y de forma personalizada a la gente y generarles la confianza para acudir a un equipamiento público", ha replicado Aída Llauradó, concejala de Badalona en Comú.

Cabe recordar que, de los 400 desalojados del Instituto B9 de Badalona, la mayoría ya se encuentran realojados por las entidades sociales y la Generalitat, pero todavía queda un núcleo de unas 60 personas que sigue viviendo bajo el puente de la carretera C-31. En este sentido, muchos de ellos han rechazado opciones para pasar el frío lejos de Badalona, lo hacen por miedo o desconocimiento.

