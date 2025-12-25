Ocho días viviendo debajo de un puente: unas 60 personas aguantan bajo la C-31 en Badalona a la espera de ser realojadas

El contexto Medio centenar de personas han pasado la Nochebuena bajo el puente de la C-31 tras ser desalojadas del Instituto B9. El arzobispo de Tarragona ha aprovechado el día de Navidad para lanzar un mensaje muy crítico a los vecinos que intentaron impedir su realojo.

En Badalona, casi 60 personas desalojadas del Instituto B9 pasan su octava noche bajo el puente de la C-31, desafiando el frío con tiendas de campaña y abrigos. A pesar de haber sido rechazados por una protesta vecinal que impidió su acogida en una parroquia, cuentan con el apoyo del arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quien critica la falta de solidaridad y advierte sobre los peligros de la polarización. Aunque organizaciones como Cruz Roja y Cáritas han ofrecido ayuda, muchos prefieren permanecer juntos. En Navidad, vecinos solidarios se acercan con alimentos, reflejando la importancia de la solidaridad y el respeto a la dignidad humana.

Filas con decenas de tiendas de campaña y abrigados con capuchas, guantes y gorros: así intentan resistir el frío de la calle en el día de Navidad las casi 60 personas que se encuentran debajo del puente de la C-31 de Badalona, personas que fueron desalojadas del Instituto B9 y que todavía no han sido realojadas.

Estas personas han encontrado el apoyo del arzobispo de Tarragona, Joan Planellas. "Nos hemos vuelto locos", ha asegurado a la Agencia Catalana de Noticias tras conocer la protesta vecinal que impidió que migrantes desalojados del antiguo instituto fueran acogidos en una parroquia de Badalona.

Advierte que ignorar la solidaridad y la responsabilidad social puede llevar a la polarización y al desastre, dejando a los más vulnerables desprotegidos.

Ya son ocho noches durmiendo bajo ese puente y la solidaridad no falta. En pleno día de Navidad todavía hay vecinos que se acercan al puente con bolsas llenas de alimentos.

Organizaciones como Cruz Roja y Cáritas han habilitado espacios de acogida para parte de ellos, pero decenas siguen en la calle, rechazando opciones que les alejarían de Badalona o permaneciendo juntos pese al frío.

Para el arzobispo, este momento debería ser de solidaridad y encuentro, no de rechazo y polarización. Y recuerda que respetar la dignidad de cada persona sea migrante o no, forma parte esencial de la convivencia en un país democrático.

