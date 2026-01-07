Cifran en 3 millones los daños en Matalascañas (Huelva) tras la borrasca Francis

Los detalles La situación es especialmente grave en la primera línea de playa, donde el mar ha socavado los cimientos de varias viviendas y derribado tramos del paseo marítimo.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha estimado en tres millones de euros los daños en Matalascañas tras la borrasca Francis y ha anunciado medidas urgentes financiadas por el municipio, calificando la situación como una "cuestión de seguridad pública". Critica la "desidia" del Estado y la falta de coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica. Bella lamenta que el Gobierno central proponga soluciones a largo plazo, mientras la emergencia amenaza con derribar inmuebles. El Ayuntamiento ha iniciado un plan de choque con maquinaria pesada en los puntos más críticos y ha solicitado que Matalascañas sea declarada "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil".

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha cifrado, inicialmente, en unos tres millones de euros los daños ocasionados en Matalascañas tras el paso de la borrasca Francis y ha anunciado medidas de choque costeadas por las arcas municipales en el paseo marítimo ante lo que califica como una "cuestión de seguridad pública".

En declaraciones a los medios de comunicación en Matalascañas, Bella ha vuelto a denunciar la "desidia" de la administración general del Estado ante la situación de esta parte del litoral por los efectos de los últimos temporales, agravados por esta última borrasca y ha criticado la falta de sintonía con el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

"Hemos pedido un salvavidas y lo que nos intentaban traer era un transatlántico que teníamos que construir", ha lamentado Bella, quien ha criticado que frente a la emergencia actual que amenaza con derribar inmuebles situados en primera línea, el Gobierno central plantee soluciones a largo plazo o de carácter burocrático, como el retranqueo del paseo marítimo, que no frenan la embestida inmediata del mar.

Ante la gravedad de los daños, cifrados inicialmente en unos 3 millones de euros, el Ayuntamiento ha decidido llevar a cabo un plan de choque costeado por las arcas municipales a pesar de no ser su competencia directa, de forma que desde esta semana, la maquinaria pesada trabaja en los puntos más críticos, como el entorno del edificio Alcotán, la zona del Pueblo Andaluz y la propia depuradora municipal.

A petición del Ayuntamiento, técnicos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) han realizado este fin de semana una evaluación técnica de madrugada en el edificio Alcotán. "Su informe dictamina que hay que arropar la estructura desde fuera para protegerla; es lo que estamos haciendo desde las siete de la mañana", ha explicado Bella.

La situación es especialmente grave en la primera línea de playa, donde el mar ha socavado los cimientos de varias viviendas y derribado tramos del paseo marítimo, según el alcalde, quien ha advertido que "la amenaza sobre la depuradora de aguas residuales podría derivar en un desastre ambiental de mayor envergadura en pleno entorno del Parque Nacional de Doñana".

Ha criticado el plan propuesto por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, desde donde se apuesta por una solución "estructural" basada en el retranqueo de la línea de costa, lo que implicaría, según Bella, "mover el paseo marítimo 100 metros tierra adentro y eliminar más de 300 edificaciones".

"Es una locura plantear expropiaciones y demoliciones masivas mientras el agua entra en los patios de los vecinos, no tiene ningún sentido", ha precisado el regidor, que ha recordado que el problema de erosión se debe al Espigón Juan Carlos Primero, construido hace décadas que bloquea el paso de arena, por lo que ha exigido que se replique el modelo de cimentación que el Ministerio ejecutó con éxito en otros 300 metros del paseo hace siete años.

Además, el Ayuntamiento ha reiterado la solicitud para que Matalascañas sea declarada "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil" (zona catastrófica). Bella ha anunciado que el próximo 15 de enero viajará a Madrid para reunirse con Hugo Morán con un mensaje claro: "Matalascañas es el soporte económico de la comarca y no vamos a permitir que se pongan de lado. La gente de Doñana también es importante".

