Cruz Roja realoja a 120 de los 190 sintecho expulsados del B9 mientras Albiol insiste en su discurso de odio

Cruz Roja ha realojado a 120 de los 190 sintecho expulsados del antiguo instituto B9. Unos 120 migrantes están ya bajo techo temporal en albergues, hoteles y pensiones cercanas a Badalona, aunque bajo el puente aún quedan unos 70 migrantes que no quieren irse, según indican fuentes a laSexta.

Así lo ha asegurado también la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en declaraciones a SER Catalunya donde ha señalado que a todas las 180 personas que fueron desalojadas e identificadas como vulnerables se les ha ofrecido "un recurso de emergencia" para evitar que duerman al raso.

No todas han aceptado irse a pernoctar de fuera de Badalona, en alguno de los equipamientos movilizados como solución temporal por las entidades sociales y los servicios sociales que trabajan para buscar alternativas para las personas desalojadas. "¿Cómo es que la cuarta ciudad del país no dispone de recursos para hacer frente a una emergencia como esta?", se ha preguntado.

La consellera ha destacado la "alianza" de entidades sociales con la Generalitat para "ofrecer un recurso puntual para estas personas" y ha denunciado la "inacción" del Ayuntamiento de Badalona y de su alcalde, Xavier García Albiol. "Todas las administraciones hemos de contribuir, no puede ser que haya administraciones que no cumplan sus obligaciones competenciales", ha recalcado.

Albiol insiste en su discurso de odio

Precisamente, el realojo se ha producido por un acuerdo entre Govern y entidades sociales mientras el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, insiste en su discurso de odio.

Albiol ya ha remarcado que "la lucha del Ayuntamiento de Badalona contra la okupación no va a parar" a cualquier precio, así como se ha reunido con sus conciudadanos para asegurarles que esto va a ser así.

Precisamente, este martes el eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha presentado una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra el alcalde de Badalona por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9.

La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, sostiene que Albiol ha podido cometer los siguientes delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

Asens señala en su escrito a Fiscalía que la resolución judicial que dio lugar al desalojo condicionaba el mismo a que se "garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho", de forma que lo primero quedaba "expresamente condicionado" a lo segundo.

Pese a ello, Albiol ha dicho en reiteradas ocasiones que el consistorio "no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales" y, así, "persistió en una actuación contraria al mandato judicial".

Tensión creciente en la ciudad

Todo esto ha provocado que la tensión en la ciudad barcelonesa crezca exponencialmente. De hecho, el pasado lunes se produjeron dos manifestaciones simultáneas y opuestas: una a favor de que se le dé una solución habitacional a los desalojados del B9 y otra en contra integrada por vecinos que no les quieren en su barrio.

Además, pocas horas antes algunos de los desokupados habían entrado en el albergue municipal Can Bofí Vell, el cual cerró en 2024 y que tiene riesgo de derrumbe. Previamente, se había intentado alojar a cinco de estos migrantes en la parroquia de Mare de Déu de Montserrat de Badalona, pero otra protesta vecinal lo impidió.

Sin embargo, la realidad de la mayoría de estos migrantes es que desde el pasado 17 de diciembre viven dispersos por la ciudad y pasan las noches al raso entre palés y otros se han desplazado hasta un puente debajo de la carretera.

