El padre de Samuel Luiz, el joven de 24 años asesinado de una paliza a las puertas de una discoteca coruñesa, ha pedido que no se instrumentalice su muerte y que los homenajes al muchacho se hagan mediante donaciones a Cruz Roja.

En una entrevista telefónica en Espejo Público, Maxsoud Luiz ha detallado lo que sucedió el viernes por la noche, cuando quedó a cenar con unas amigas. La noche acabó en la discoteca, donde el chico salió "para hacer una videollamada con otra amiga que estaba en otro lado".

Esto "no gustó" a otro grupo que estaba cerca y, pese a que intentó evitar el altercado, murió de una paliza.

"Era un chaval que nunca nos dio problemas, nunca vino embriagado a casa no tomaba drogas. Era un chico amoroso, amigo de sus amigos, de sus padres", ha explicado roto de dolor.

El entorno del joven asegura que la motivación de su muerte fue homófoba y que los golpes se hicieron al grito de "maricón", un extremo que no confirma la investigación oficial.

En este sentido, el padre ha asegurado que hay "cosas que nosotros nunca supimos", en referencia a su sexualidad. "Si mi hijo era o dejó de ser, era una cosa que era de él", ha respondido con firmeza.

Luiz ha pedido respeto para su familia y su hijo y ha pedido que no se utilice como un símbolo su muerte. "No quiero que se convierta en símbolo de nada", ha dicho. "Me gustaría pedir: quitemos las banderas, quitemos a los políticos", ha subrayado. "Que cada joven que vaya al homenaje, cada padre, cada madre... compre un paquete de arroz, de sal, de azúcar y lo done a la Cruz Roja", ha pedido, asegurando que es lo que se hijo habría querido.

Además, ha insistido en que no dará más entrevistas y ha solicitado que se les permita pasar el duelo y continuar con sus vidas.