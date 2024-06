Los familiares, su padre y su novia, destaparon el escondite de Carlos Navarro, alias 'El Yoyas', provocando su detención. La Policía los grabó entrando y saliendo de ese chalet donde se escondía llevando comida y sacando la basura pese a que él ni siquiera salía al jardín. En ese escondite, que es la casa de unos amigos de sus padres, es donde el exconcursante de Gran Hermano se encontraba huido de la justicia desde 2022 y que ha sido detenido este miércoles por violencia de género.

En unas imágenes, se ve cómo una mujer entra en la vivienda. Ella es Sonia, la pareja actual de 'El Yoyas' y la persona que llevó a los Mossos a la puerta de su escondite en Barcelona. También le delataron las visitas de su padre, de su hermana y de su cuñado, que no sabían que estaban siendo vigilados y fotografiados por los agentes de la investigación.

Vieron cómo le llevaban comida y le recogían incluso la basura. Así lo detallan los Mossos en un comunicado: "No se ha visualizado al fugitivo ni a un tercero salir al exterior para deshacerse de basura, que evidencia que el fugitivo no saldría al exterior ni a tirar la basura". 'El Yoyas' vivía con las ventanas tapadas y no salía para nada, ni siquiera al patio trasero de la casa.

Desde el mes de mayo, los Mossos han permanecido horas y horas vigilando, esperando el error de Carlos Navarro. Pero tras un error, viene otro. Los investigadores observaron que el consumo de luz, que estaba pinchada, confirmaba que, aunque era una casa deshabitada, había gente.

Comida, basura y luz... Unas pautas que se iban repitiendo constantemente y donde todos esos indicios apuntaban a que en esta casa era donde se escondía 'El Yoyas'. Los Mossos sabían perfectamente que su objetivo estaba dentro de la casa y que era cuestión de tiempo que el juez aceptara derribar la puerta y entrar.

El maltratador ya ha pasado su primera noche en prisión y ha recibido la visita de su abogado, Esteban Gómez. "Le he visto bastante tranquilo, incluso jovial y yo creo que se adaptará bien a la prisión", ha explicado el letrado. Ha sido la primera noche de Carlos Navarro de los cinco años que tendrá que cumplir por violencia machista.