Carlos Navarro, alias 'El Yoyas', se hizo famoso por ser violento y ha tenido una trayectoria vital tan turbia como su personalidad. 'El Yoyas' estuvo fugado de la justicia más de 19 meses para evitar ingresar en prisión porsus agresiones continuadas a Fayna Bethencourt y sus hijos. Ahora ya ha sido detenido para el alivio de sus víctimas y aquí repasamos cómo ha sido esa trayectoria.

Para empezar, su mote, 'El Yoyas', es porque siempre amenazaba a la gente con meterles "dos yoyas". De hecho, la frase que le dio la 'fama' es la de "le voy a pegar dos yoyas que le van a temblar las orejas". La frase la pronunció en pleno momento de enfado en el programa que le llevó a la fama.

Él empezó a ser conocido tras su paso por el reality Gran Hermano, de donde fue expulsado precisamente por la dirección del programa por su violencia. Una expulsión disciplinaria después de que Carlos Navarro haya pegado a su pareja sentimental dentro del programa durante varias riñas. Es a su expareja Fayna, a quien, según el tribunal, ha maltratado habitualmente, así como a sus hijos.

Además de que era violento físicamente, hacía un uso de la agresividad verbal tremenda. "Me cago en el poder legislativo, me cago en el poder ejecutivo y me cago en el poder judicial. Me cago en las putas injusticias y en la puta madre que parió a los que las cometen. Me cago en las fechas rojas del calendario, me cago en la puta Liga, me cago en la Champions y me cago en Dios y en la puta virgen. Me cago en todo lo que se menea. Putas injusticias, cabrones", expresaba en un vídeo que muestra una tremenda furia y violencia.

Su paso por la política

Él lo consideraba mostrarse "sin pelos en la lengua" y aseguraba que "el conjunto de sociedad es corrupto". Así lo contaba en el programa 'Salvados' con Jordi Évole, en un discurso que recuerda a los de la ultraderecha actual. Preguntado si él se consideraba corrupto, aseguraba que sí. "Todas las que he podido y más", contesta sobre si ha hecho facturas en negro. Un discurso lleno de incoherencia que representaba perfectamente al personaje.

"Yo quiero llegar al poder y lo que hago es ocupar lo que es un vacío político. Vacíos ideológicos", dijo entonces. Él reconoció que nunca votó en un acto junto con su partido después de haber sido escogido concejal en su pueblo de Vilanova del Camí (Barcelona) con un partido españolista. Pero es que además años antes había formado parte de Ciudadanos en el año 2010.

Su propia expareja ha hablado de la tremenda violencia a la que la tenía sometida. "Empezamos a tener problemas económicos y planteé la posibilidad de trabajar, pero no se me dejó trabajar", contó Fayna en una entrevista, donde narró los distintos episodios violentos que sufrió. Él ni se arrepiente ni asume su culpabilidad tal como dijo en una entrevista a El Mundo en diciembre de 2022, donde apareció con una camiseta en contra de la ley de violencia de género.