Ahora

Escándalo en la sanidad andaluza

Una paciente con cáncer de mama, sobre los cribados: "Nunca me llamaron. Un amigo me hizo las pruebas y supe que tenía metástasis"

Los detalles Cuatro meses después de hacerse una mamografía, María Jesús acudió al reconocimiento médico de su empresa. "Me tocó la mama y vio que tenía algo raro", cuenta. Entonces, fue a su médico, le detectaron cierta anomalía pero nunca la volvieron a llamar.

Una paciente con cáncer de mama, sobre los fallos en los cribados: "Nunca me llamaron. Un amigo me hizo las pruebas y supe que tenía metástasis"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cada día que pasa se siguen conociendo más mujeres que necesitan contar el drama por el que están pasando por el retraso de la Sanidad andaluza en el cribado de cáncer de mama. Mujeres que tenían incluso antecedentes en su familia, que debían de estar más vigiladas y a las que se desatendió. Es el caso de María Jesús, Pilar y Yiya.

Cuatro meses después de hacerse una mamografía, María Jesús acudió al reconocimiento médico de su empresa. "Me tocó la mama y vio que tenía algo raro", cuenta. Entonces, fue a su médico, él consultó la mamografía, y una vez más la historia se repite.

Le detectaron cierta anomalía y le dijeron que le llamaría para estudiarla. Pero nunca la llamaron. Y eso a pesar de que su hermana también tuvo un cáncer de mama. A través de un amigo se hizo las pruebas y confirmaron un cáncer de mama agresivo con metástasis siete meses después.

"Si me lo dicen en diciembre a lo mejor no tengo metástasis", apunta María Jesús. Ha vivido momentos muy duros. Cuenta que, hasta que supo que era cáncer, se "moría de ansiedad" y se llegó a pedir la baja porque le "temblaban las manos" continuamente.

Pilar Fernández se notó un bulto, tardaban en citarla para una mamografía y decidió hacerse las pruebas por privado. En las pruebas se vio que tenía cáncer. Se operó en la seguridad social y esa mamografía pedida por su médico de cabecera no llegó. "Después de operarme, al año siguiente me llega la carta para hacerme la mamografía del cribado. Llamé y le dije a la chiquilla, 'llama a la siguiente'", cuenta Pilar.

En el caso de Yiya, cuenta que se hace anualmente una mamografía al tener antecedentes. Este año la hizo en marzo y creyó que todo estaba bien hasta hace una semana. La han citado para el 21 de octubre y, mientras, convive con el miedo y la indignación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra de Israel en Gaza, en directo | El alto al fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la firma del pacto Israel-Hamás, prevista para hoy
  2. Ayuso rechaza hacer el registro de médicos objetores fijado por la ley: "Váyanse a otro lado a abortar"
  3. Mazón elude toda responsabilidad y vende definitivamente a Pradas casi un año después de la DANA: "No le di ninguna instrucción"
  4. Ábalos bromeaba con deducirse fiscalmente los "donativos" que hacía a las mujeres con las que se relacionaba
  5. Yolanda Díaz anuncia la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos
  6. Última hora de la DANA, en directo | Alice deja ya lluvias torrenciales en Alicante y se complicará más el viernes con avisos rojos