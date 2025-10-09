Una paciente con cáncer de mama, sobre los cribados: "Nunca me llamaron. Un amigo me hizo las pruebas y supe que tenía metástasis"

Los detalles Cuatro meses después de hacerse una mamografía, María Jesús acudió al reconocimiento médico de su empresa. "Me tocó la mama y vio que tenía algo raro", cuenta. Entonces, fue a su médico, le detectaron cierta anomalía pero nunca la volvieron a llamar.

Cada día que pasa se siguen conociendo más mujeres que necesitan contar el drama por el que están pasando por el retraso de la Sanidad andaluza en el cribado de cáncer de mama. Mujeres que tenían incluso antecedentes en su familia, que debían de estar más vigiladas y a las que se desatendió. Es el caso de María Jesús, Pilar y Yiya.

Le detectaron cierta anomalía y le dijeron que le llamaría para estudiarla. Pero nunca la llamaron. Y eso a pesar de que su hermana también tuvo un cáncer de mama. A través de un amigo se hizo las pruebas y confirmaron un cáncer de mama agresivo con metástasis siete meses después.

"Si me lo dicen en diciembre a lo mejor no tengo metástasis", apunta María Jesús. Ha vivido momentos muy duros. Cuenta que, hasta que supo que era cáncer, se "moría de ansiedad" y se llegó a pedir la baja porque le "temblaban las manos" continuamente.

Pilar Fernández se notó un bulto, tardaban en citarla para una mamografía y decidió hacerse las pruebas por privado. En las pruebas se vio que tenía cáncer. Se operó en la seguridad social y esa mamografía pedida por su médico de cabecera no llegó. "Después de operarme, al año siguiente me llega la carta para hacerme la mamografía del cribado. Llamé y le dije a la chiquilla, 'llama a la siguiente'", cuenta Pilar.

En el caso de Yiya, cuenta que se hace anualmente una mamografía al tener antecedentes. Este año la hizo en marzo y creyó que todo estaba bien hasta hace una semana. La han citado para el 21 de octubre y, mientras, convive con el miedo y la indignación.