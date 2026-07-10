Los otros incendios mortales que asolaron España: el de 1984 dejó 20 fallecidos en La Gomera

Los detalles Estamos ante una de las mayores tragedias causadas por el fuego en España. En 2005, 11 personas murieron por las llamas en Guadalajara y el de la Comunidad Valenciana, en 1994, se cobró la vida de siete brigadistas y voluntarios.

El incendio forestal de Los Gallardos en Almería, con al menos 12 fallecidos y 23 desaparecidos, se suma a los más trágicos de España, junto a los de Lloret de Mar en 1979, La Gomera en 1984 y Riba de Saelices en 2005. En 1979, 21 personas murieron en Lloret de Mar; en 1984, 20 fallecieron en La Gomera; y en 2005, 11 perdieron la vida en Guadalajara. El año más trágico fue 1994, con 30 muertes. España, con gran superficie forestal, enfrenta incendios devastadores que han cobrado numerosas vidas a lo largo de los años.

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), con al menos 12 personas fallecidas y 23 desaparecidas, es uno los más trágicos ocurrido en España junto con los desatados en Lloret de Mar (Girona) en 1979, La Gomera en 1984 y Riba de Saelice (Guadalajara) en 2025.

En 1979, 21 personas, entre ellas nueve niños y niñas, perdieron la vida en un incendio forestal en un lugar boscoso situado entre las urbanizaciones de Lloret Blau y Pinars (Lloret del Mar). Cinco años más tarde (1984), otras 20 personas perecieron por otro fuego de similares características en el Roque de Agando, en la isla canaria de La Gomera.

En este siglo y hasta la tragedia de Los Gallardos, el mayor incendio forestal por número de víctimas mortales fue el ocurrido en Riba de Saelices en 2005. En aquella ocasión, 11 personas —dos agentes medioambientales y nueve miembros de retenes— murieron mientras trabajaban en las tareas de extinción del fuego, declarado el día anterior en el municipio castellano-manchego por una barbacoa mal apagada.

1994, el año más trágico por el fuego

Por balance anual, el año más trágico fue 1994, cuando el fuego se cobró la vida de 30 personas, 22 de las cuales fallecieron mientras colaboraban en las tareas de extinción y ocho al verse sorprendidas por el fuego.

En 2005, 23 personas perecieron por el fuego, 17 de ellas mientras participaban en las tareas de extinción y otras seis como consecuencia de incendios registrados, la mayoría de ellos cuando quemaban rastrojos.

España es el segundo país de Europa, tras Suecia, con más superficie forestal (arbolado, matorral, pastizal y monte no arbolado), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por orden cronológico, esta es la relación de incendios forestales con mayor número de fallecidos:

7 de agosto de 1979: 21 personas , entre ellas nueve niños y niñas, mueren en un incendio forestal en un lugar boscoso situado entre las urbanizaciones de Lloret Blau y Pinars ( Lloret del Mar ). El incendio comenzó al mismo tiempo en tres focos diferentes (los parajes del Àngel, de Can Daura, y de Montbarbat).

, entre ellas nueve niños y niñas, mueren en un incendio forestal en un lugar boscoso situado entre las urbanizaciones de Lloret Blau y Pinars ( ). El incendio comenzó al mismo tiempo en tres focos diferentes (los parajes del Àngel, de Can Daura, y de Montbarbat). 11 de septiembre de 1984: 20 personas fallecen a consecuencia de las llamas forestales en el Roque de Agando en la isla canaria de Gomera . La mayoría de las víctimas eran jóvenes de la isla y un grupo de tinerfeños que habían acampado en la zona.

fallecen a consecuencia de las llamas forestales en el Roque de Agando . La mayoría de las víctimas eran jóvenes de la isla y un grupo de tinerfeños que habían acampado en la zona. 7 de septiembre de 1992: un incendio en el Parque Natural de Grazalema ( Cádiz ) causa la muerte de cinco miembros de retenes del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca).

un incendio en el Parque Natural de Grazalema ( ) causa la muerte de cinco miembros de retenes del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca). 5 de agosto de 1993: seis muertos en el incendio forestal que afectó a cinco municipios de la provincia de Tarragona y arrasó más de 800 hectáreas.

en el incendio forestal que afectó a cinco municipios de la provincia de Tarragona y arrasó más de 800 hectáreas. 4 de julio de 1994: seis miembros de una brigada forestal y un voluntario fallecen a causa del incendio declarado en el municipio valenciano de Millares.

y un voluntario fallecen a causa del incendio declarado en el municipio valenciano de Millares. 6 de julio de 1994 : fallecen los cinco ocupantes del avión portugués 'Antonov' que colaboraba en las tareas de extinción de un incendio declarado en las proximidades de la Sierra de Mariola (Alicante).

: fallecen los portugués 'Antonov' que colaboraba en las tareas de extinción de un incendio declarado en las proximidades de la Sierra de Mariola (Alicante). 14 de septiembre de 1994: cuatro bomberos muertos al quedar atrapado el vehículo en el que viajaban hacia el incendio forestal declarado entre Nonaspe (Zaragoza) y la Pobla de Massaluca (Tarragona).

al quedar atrapado el vehículo en el que viajaban hacia el incendio forestal declarado entre Nonaspe (Zaragoza) y la Pobla de Massaluca (Tarragona). 30 de junio de 1999 : fallecen cuatro miembros de un retén contra incendios de la Junta de Andalucía, Infoca, en un fuego registrado en Alájar de la Sierra (Huelva).

: fallecen contra incendios de la Junta de Andalucía, Infoca, en un fuego registrado en Alájar de la Sierra (Huelva). 11 de agosto de 2003: cinco personas de la misma familia , una de ellas menor de edad, mueren asfixiadas cuando huían del incendio forestal declarado en el término de Sant Llorenc Savall (Barcelona).

, una de ellas menor de edad, mueren asfixiadas cuando huían del incendio forestal declarado en el término de Sant Llorenc Savall (Barcelona). 17 de julio de 2005: 11 personas (dos agentes medioambientales y nueve miembros de retenes) mueren mientras trabajaban en un incendio declarado el día anterior en Riba de Saelices (Guadalajara). El origen fue una barbacoa mal apagada.

(dos agentes medioambientales y nueve miembros de retenes) mueren mientras trabajaban en un incendio declarado el día anterior en Riba de Saelices (Guadalajara). El origen fue una barbacoa mal apagada. 8 de julio de 2006 : un helicóptero de la empresa Helicsa, contratado por el Ministerio de Medio Ambiente para el traslado de personal de actuación en caso de incendios forestales, se estrella en el mar, a cuatro millas del norte de Tenerife, con el resultado de cinco muertos y un desaparecido, el copiloto de la aeronave.

: un helicóptero de la empresa Helicsa, contratado por el Ministerio de Medio Ambiente para el traslado de personal de actuación en caso de incendios forestales, se estrella en el mar, a cuatro millas del norte de Tenerife, con el resultado de cinco muertos y un desaparecido, el copiloto de la aeronave. 21 de julio de 2009: mueren cuatro bomberos y dos resultan heridos graves al quedar atrapados por un cambio en la dirección del viento durante la extinción del incendio forestal del Parque Natural de Els Ports, cerca de Horta de Sant Joan (Tarragona). El 24 de julio falleció uno de los heridos.

y dos resultan heridos graves al quedar atrapados por un cambio en la dirección del viento durante la extinción del incendio forestal del Parque Natural de Els Ports, cerca de Horta de Sant Joan (Tarragona). El 24 de julio falleció uno de los heridos. 19 de febrero de 2011: seis miembros de una brigada antiincendios del Gobierno de Aragón mueren en Teruel al estrellarse el helicóptero en el que viajaban para apagar un incendio en la localidad de Villel. Sólo sobrevivo un ocupante del aparato, un bombero forestal, compañero de las víctimas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido