Diez hospitalizados, entre ellos cinco menores, por una reacción química en la piscina de La Bisbal del Penedès (Tarragona)

Los detalles La alcaldesa de la localidad, Agnès Ferré, ha explicado a laSexta que el incidente se ha producido porque "el técnico ha puesto el cloro en otro deposito y ha creado una nube toxica".

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trasladó al hospital a diez personas, cinco de ellas menores, debido a una reacción química en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès. Siete personas fueron atendidas en el lugar. Dos hombres, una mujer y un hombre fueron llevados a hospitales en estado menos grave, mientras que otros con lesiones leves fueron trasladados a diferentes centros. Los Bomberos recibieron un aviso sobre la mezcla química que provocó la evacuación y delimitación de un área de seguridad. El Ayuntamiento pidió a la población mantener puertas y ventanas cerradas. La alcaldesa Agnès Ferré explicó que el incidente fue causado por un error al mezclar cloro, lo que llevó a confinar temporalmente el pueblo.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado este viernes al hospital a diez personas, cinco de ellas menores, a causa de una reacción química en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès (Tarragona), mientras que otras siete personas han sido atendidas y dadas de alta en el lugar.

Según el SEM, dos hombres han sido trasladados en estado menos grave al Hospital de El Vendrell; una mujer y un hombre, también menos graves, al Hospital Sant Camil; una mujer en estado menos grave y un hombre leve al Hospital Joan XXIII; y tres hombres y una mujer, todos leves, al Hospital de Santa Tecla. Además, cuatro hombres y tres mujeres con lesiones leves —un menor y seis adultos— han sido atendidos y dados de alta en el mismo lugar.

Según han informado los Bomberos, a las 14:12 horas han recibido el aviso de que una mezcla de productos químicos había provocado una reacción, por lo que han evacuado la piscina y han delimitado un área de seguridad.

El Ayuntamiento ha pedido a toda la población que mantenga puertas y ventanas cerradas, y que evite salir a la calle salvo que sea estrictamente necesario.

El consistorio explica que, aunque la nube tóxica en gran parte ya se ha disipado, por precaución, pide a la población que mantenga el confinamiento. Los Bomberos, añade, han iniciado los trabajos para neutralizar la mezcla química que ha causado el incidente y equipos especializados vacían los depósitos afectados y trabajan para que los productos químicos dejen de representar ningún riesgo.

La alcaldesa de la localidad, Agnès Ferré, ha explicado a laSexta que el incidente se ha producido porque "el técnico ha puesto el cloro en otro deposito y ha creado una nube toxica". "Como medida preventiva se confina el pueblo de manera preventiva unas horas porque el cloro se evapora fácilmente", ha añadido.

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