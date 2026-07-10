Confinado el pueblo por la nube tóxica
Diez hospitalizados, entre ellos cinco menores, por una reacción química en la piscina de La Bisbal del Penedès (Tarragona)
Los detalles La alcaldesa de la localidad, Agnès Ferré, ha explicado a laSexta que el incidente se ha producido porque "el técnico ha puesto el cloro en otro deposito y ha creado una nube toxica".
Resumen IA supervisado
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trasladó al hospital a diez personas, cinco de ellas menores, debido a una reacción química en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès. Siete personas fueron atendidas en el lugar. Dos hombres, una mujer y un hombre fueron llevados a hospitales en estado menos grave, mientras que otros con lesiones leves fueron trasladados a diferentes centros. Los Bomberos recibieron un aviso sobre la mezcla química que provocó la evacuación y delimitación de un área de seguridad. El Ayuntamiento pidió a la población mantener puertas y ventanas cerradas. La alcaldesa Agnès Ferré explicó que el incidente fue causado por un error al mezclar cloro, lo que llevó a confinar temporalmente el pueblo.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado este viernes al hospital a diez personas, cinco de ellas menores, a causa de una reacción química en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès (Tarragona), mientras que otras siete personas han sido atendidas y dadas de alta en el lugar.
Según el SEM, dos hombres han sido trasladados en estado menos grave al Hospital de El Vendrell; una mujer y un hombre, también menos graves, al Hospital Sant Camil; una mujer en estado menos grave y un hombre leve al Hospital Joan XXIII; y tres hombres y una mujer, todos leves, al Hospital de Santa Tecla. Además, cuatro hombres y tres mujeres con lesiones leves —un menor y seis adultos— han sido atendidos y dados de alta en el mismo lugar.
Según han informado los Bomberos, a las 14:12 horas han recibido el aviso de que una mezcla de productos químicos había provocado una reacción, por lo que han evacuado la piscina y han delimitado un área de seguridad.
El Ayuntamiento ha pedido a toda la población que mantenga puertas y ventanas cerradas, y que evite salir a la calle salvo que sea estrictamente necesario.
El consistorio explica que, aunque la nube tóxica en gran parte ya se ha disipado, por precaución, pide a la población que mantenga el confinamiento. Los Bomberos, añade, han iniciado los trabajos para neutralizar la mezcla química que ha causado el incidente y equipos especializados vacían los depósitos afectados y trabajan para que los productos químicos dejen de representar ningún riesgo.
La alcaldesa de la localidad, Agnès Ferré, ha explicado a laSexta que el incidente se ha producido porque "el técnico ha puesto el cloro en otro deposito y ha creado una nube toxica". "Como medida preventiva se confina el pueblo de manera preventiva unas horas porque el cloro se evapora fácilmente", ha añadido.
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