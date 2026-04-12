Operativo de película para dar con un violador: detenido en La Rioja un hombre buscado por agredir a la nieta de su pareja

Detenido en La Rioja un agresor sexual buscado en Alemania por seis delitos contra la nieta de su pareja.

El contexto El arrestado, de 67 años, permanecía escondido en una casa de campo aislada y de difícil acceso en una zona rural de la Rioja. La Guardia Civil tuvo que diseñar un operativo especifico para garantizar la seguridad de la intervención.

Un hombre de 67 años ha sido detenido en La Rioja, acusado de seis delitos de agresión sexual y lesiones contra una niña de 10 años, su nieta política. La Guardia Civil lo arrestó tras recibir una reclamación judicial de Alemania, donde se investiga si cometió los delitos en 2024. La Fiscalía de Traunstein alertó sobre su posible presencia en La Rioja, lo que llevó a la Policía Judicial a localizarlo en una casa rural. El operativo, que incluyó drones y agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, culminó con su detención sin incidentes. Se incautaron teléfonos móviles y DVD, que serán analizados por la policía alemana. El detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional para su entrega a Alemania.

Se escondía en una casa aislada en una zona rural de La Rioja mientras las autoridades de Alemania trataban de dar con su paradero. Un hombre de 67 años ha sido detenido en La Rioja acusado de seis delitos de agresión sexual y lesiones contra una niña de 10 años, concretamente la nieta de su pareja.

La Guardia Civil ha arrestado al presunto agresor después de que llegara hace unas semanas una reclamación judicial desde Alemania. Se investiga si el hombre cometió varios delitos de agresión sexual y lesiones contra la menor en 2024. La investigación en España se inició tras una comunicación de la Fiscalía de Traunstein (República Federal de Alemania), como ha informado este domingo el Instituto Armado mediante un comunicado.

A través de los cauces de cooperación policial internacional alertó sobre la posible presencia del reclamado en territorio riojano, donde podría encontrarse oculto para eludir la acción de la justicia alemana. A raíz de esta información, la Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja activó un dispositivo de investigación y búsqueda.

Las gestiones realizadas permitieron localizar al sospechoso en una casa de campo aislada situada en una zona rural de La Rioja Oriental, donde se había establecido para evitar ser detectado. Dadas las dificultades de acceso al paraje y el riesgo de fuga, los agentes diseñaron un operativo específico para garantizar la seguridad de la intervención.

En el dispositivo de Guardia Civil participaron efectivos del Equipo PEGASO, que emplearon drones para el control aéreo y la vigilancia de la zona, así como agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, encargados de ejecutar la entrada táctica en el inmueble.

El operativo culminó con la detención del reclamado sin incidentes. Durante el registro se hallaron dos teléfonos móviles y 33 DVD, efectos que fueron incautados y que serán analizados por la policía alemana por si pudiera incluir material pedófilo. Una vez instruidas las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar su entrega a las autoridades de Alemania conforme al procedimiento establecido en la Orden Europea de Detención y Entrega.

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