Odisea para ir al colegio: más de 5.000 alumnos de Extremadura 'empiezan' el curso sin ruta escolar

Los detalles Hay padres que se turnan tras trabajar de noche, otros que llenan sus coches con los hijos de vecinos y algunos que incluso se plantean alquilar un microbús. Mientras tanto, la Junta promete soluciones temporales que no convencen a familias ni profesores.

El inicio del curso en Extremadura se ha visto afectado por la falta de autobuses escolares, dejando a miles de alumnos sin transporte. Para las familias, esto supone un gran problema. Más de 200 rutas escolares están paralizadas, y la federación de asociaciones de madres y padres se siente ignorada. La consejería de Educación culpa a las empresas por no aceptar los precios contractuales, proponiendo clases telemáticas como solución temporal, algo que padres y profesores consideran inviable.

El nuevo curso ha empezado en Extremadura con un problema inesperado: miles de alumnos se han quedado sin autobús escolar. La escena se ha repetido en decenas de pueblos. Los niños esperan en la parada… pero el autobús nunca aparece.

Para muchas familias, eso significa una auténtica odisea. Adela, por ejemplo, mete a tres niños más en su coche cada mañana para que puedan llegar a clase. "Te trastoca todo", cuenta. Antonio, que trabaja por las noches, se ve obligado a turnarse con su familia para recoger a su sobrino: "No queda otra". Y Carmen ya piensa en soluciones desesperadas: "Alquilar entre los padres un microbús mientras se soluciona".

El problema no es pequeño. Más de 200 rutas escolares están paradas y eso deja a miles de alumnos sin manera de llegar al colegio o al instituto. Desde la federación de asociaciones de madres y padres (Freampa-Cp) se sienten ninguneados: "Creemos que no se nos está tratando con respeto a las familias que vivimos en el entorno rural", asegura su vicepresidente.

¿Y la Junta? La consejería de Educación apunta directamente a las empresas adjudicatarias: dicen que no han querido aceptar los precios marcados en los contratos. Y, como medida de urgencia, propusieron que los alumnos siguieran las clases de forma telemática desde casa.

Pero ni padres ni profesores lo ven viable. Los sindicatos recuerdan que dar clase a la vez a los alumnos presenciales y a los que están en casa es casi imposible. "La labor docente se complica teniendo a dos grupos de niños simultáneos", denuncian.

Mientras tanto, los escolares extremeños siguen esperando que su curso arranque de verdad. Porque, de momento, el trayecto más complicado no está siendo el del examen… sino simplemente el de llegar a clase.