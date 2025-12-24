Ahora

GRIPE AVIAR

Alerta sanitaria en Cataluña por un brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida

¿Por qué es importante? Se sacrificarán todos los animales de la explotación ganadera y se ha establecido un perímetro de 10 kilómetros.

Los técnicos de la Generalitat de Catalunya han detectado un brote de gripe aviar en una granja ubicada en la provincia de Lleida, en la que se sacrificarán todos los animales y en torno a la que se ha decretado un perímetro de restricción de movimiento animal de diez kilómetros.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha informado este miércoles en conferencia de prensa de que, tras conocerse este brote, se han inspeccionado el resto de granjas ubicadas inicialmente en el radio más próximo a la afectada, en las que no se ha detectado hasta el momento rastro de la enfermedad.

Según ha informado la 'Agencia EFE', Ordeig ha apuntado a un animal silvestre como posible origen de este brote de gripe aviar, de la que hay otros catorce focos activos en España.

