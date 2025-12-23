Ahora

Desalojo en Badalona

Vecinos de Badalona ofrecen comida y techo a los migrantes desalojados por García Albiol: "Les queremos ayudar"

La tensión en Badalona no para de crecer tras el enfrentamiento de los vecinos que están a favor de los migrantes desalojados y los que quieren que desaparezcan del barrio. En mitad de esta guerra también encontramos gestos de solidaridad.

"Fuera, racistas", "los acoges tú en tu casa". Los vecinos de Badalona se enfrentaron este lunes ante la división que existe por el desalojo de 400 migrantes. Hasta el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, estuvo presente en unos momentos de tensión tras asegurar que los migrantes "no han entrado" en la parroquia de Badalona: "Ahora que no haya una psicosis". Una mujer echó en cara al alcalde sus palabras, asegurando que a ella se lo había dicho su marido.

Son las dos caras de un conflicto vecinal que ha llegado hasta el Govern de Cataluña, con un Salvador Illa que ha trasladado este martes que la prioridad de la Generalitat es "resolver la situación". Hasta Carles Puigdemont ha comentado lo ocurrido en Badalona desde Bruselas, criticando la "actitud incendiaria" de García Albiol y la "dimisión de liderazgo" de Illa.

La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha lamentado que el PP asuma "en primera persona" políticas propias de la ultraderecha con este desalojo, en el que ve un "ejercicio claro de racismo" y "deshumanización".

Mientras tanto, hay vecinos que intentan aportar su granito de arena para que las personas desalojadas puedan comer. Los voluntarios preparan platos de comida para un grupo de 13 migrantes acogidos en un local al que los vecinos han acudido en cascada para donar alimentos.

Cada vez hay más familias que se brindan para acoger en su casa y debajo del puente en el que se encuentran los migrantes también llega la ayuda espontánea.

