Lucha entre calurosos y frioleros por el aire acondicionado: los expertos piden ponerlo entre los 24 y 26 grados en verano

Los detalles Para evitar discusiones, los especialistas también han dado con los grados perfectos si viajamos dentro de un coche. Y que no es la misma en casa o en la oficina. "La temperatura ideal en el coche es de 20 grados, aunque si fuera hace unos 35, debe ser de unos 10 grados menos".

El aire acondicionado es esencial para enfrentar las altas temperaturas, pero suele ser motivo de conflicto en oficinas y hogares debido a la decisión de la temperatura ideal. Las discusiones surgen entre quienes sienten frío y quienes siempre tienen calor. Un ejemplo común es un marido que prefiere 26 grados mientras su esposa opta por 22. Las altas temperaturas del verano 2026 agravan el problema, y aunque los expertos recomiendan mantener entre 24 y 26 grados, muchos prefieren temperaturas más bajas. En los coches, el conflicto es menor gracias a la posibilidad de individualizar la temperatura.

El aire acondicionado es el gran aliado para sobrellevar estas temperaturas, pero también es causante de peleas a diario. Porque la gran pregunta en casi todas las oficinas, locales o casas es: ¿quién decide a cuántos grados se pone el aire acondicionado?

Controlar el mando que regula el aire acondicionado puede generar discusiones e incluso forcejeos. Decidir a qué temperatura ponemos el aire acondicionado puede resultar, a veces, complicado. "Mi marido dice que hace frío, lo pone a 26. Yo tengo calor, lo pongo a 22 grados", nos cuenta una mujer. Y como en su casa, en muchos lugares.

Y es que en verano hay dos tipos de personas: las más frioleras y las que siempre tienen calor. Así, encontrar un punto medio puede parecer una misión imposible. "Él lo pone muy fuerte, no nos ponemos de acuerdo y siempre le digo que lo ponga más bajo", cuenta otra afectada.

Pero las altas temperaturas que hemos vivido en este verano del 2026 no las soporta cualquiera. Hay quien prefiere "mejor pasar frío y bajarlo, que asarse y tener que subirlo".

Por eso, los más calurosos lo tienen claro: "Hay que ponerlo entre los 22 y los 18 grados, porque así se enfría rápido la habitación". Aunque la realidad es que los expertos aconsejan mantener el aire entre los 24 y 26 grados en verano, este conflicto ya se ha convertido en batalla perdida para algunos.

"Me tapo y que él se entienda con el aire acondicionado".Es la opción de los más frioleros, estar "con el edredón nórdico y con el aire muy fuerte". Un conflicto que también se puede generar en el coche, aunque menos. "Como se puede individualizar, cada uno se lo pone a la temperatura que quiere", nos explican.

Y que no es la misma en casa o en la oficina. "La temperatura ideal en el coche es de 20 grados, aunque si fuera hace unos 35, la temperatura dentro debe ser de unos 10 grados menos", explican los entendidos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido