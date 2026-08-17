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Autobús del servicio interurbano TIB

Un muerto y dos heridos tras ser derribada una farola por un autobús en Valldemossa (Mallorca)

Los detalles Al parecer, la farola ha impactado contra un hombre que acababa de bajar del mismo autobús y ha herido también a su pareja y a otra mujer.

Un muerto y dos heridos tras el choque de un autobús contra una farola en Mallorca.

Un turista de nacionalidad siria de 36 años ha fallecido este lunes en un accidente en el que han resultado heridas otras dos personas, cuando un autobús ha golpeado una farola que les ha caído encima en una parada de autobús del servicio interurbano TIB, en la localidad de Valdemossa, en Mallorca.

El suceso ha ocurrido sobre las 15.42 horas, cuando un autobús de la línea 203 ha chocado con una farola en una maniobra de salida de una parada. La farola ha impactado contra un hombre que acababa de bajar del mismo autobús y ha herido también a otra mujer, según la primera información recabada por el Govern.

Los servicios médicos del SAMU 061 han asistido al hombre de 36 años, fallecido en el acto porque ha sufrido lesiones incompatibles con la vida, y han atendido también a su pareja, una mujer de 30 años, que ha sufrido una crisis de ansiedad, ha informado el 061.

Una mujer de 42 años, residente en Mallorca, ha sufrido un trauma torácico de carácter menos grave y ha sido trasladada en ambulancia al hospital Juaneda. La conductora del autobús también ha sido asistida por pánico por el personal de emergencias.

El Govern ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del hombre en el accidente de autobús de la red TIB. La gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Lluïsa Serra, y representantes de la empresa concesionaria que presta el servicio en esta zona de Mallorca se han desplazado al lugar del accidente, que también ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y al 061.

El Consorcio de Transportes de Mallorca y la empresa concesionaria prestarán "toda su colaboración en la investigación policial" del accidente, ha informado el Govern.

El servicio del TIB ha habilitado una parada provisional esta tarde en Valldemossa, en la calle Bartomeu Ferrà, como alternativa a las paradas 1 y 2 en este municipio que han quedado fuera de servicio por el corte de calle por el accidente.

Se ha suspendido hasta nuevo aviso el servicio de la línea 203 exprés entre Palma y Valldemossa en ambos sentidos.

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