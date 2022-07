La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra los festejos del Orgullo LGTBIQ+ celebrados la semana pasada en la capital de España: "Antes el Orgullo se celebraba un día y ahora estamos un mes aguantando". Así de clara ha sido la presidenta de Madrid sobre estas celebraciones y ha asegurado que para ella lo importante es "resistir" y "que la vida sigue después del Orgullo".

"Dos veces al año ya tenemos un secuestro mediático de un mes. Porque antes el Orgullo o el 8M se celebraba ese día y se hablaba de él, el día anterior, luego ya pasó a ser una semana y ahora ya estamos un mes aguantándonos", ha sentenciado Ayuso en una entrevista que le ha realizado Federico Jiménez Losantos está mañana en esRadio.

La presidenta ha ninguneado al colectivo LGTBIQ+, estando en contra de algunos de los avances, que asegura no comparte: "Ves la hemeroteca de años atrás y todo el mundo incluyendo la prensa que se llamaba progresista hablaban del 'Orgullo Gay', ellos mismos han decidido cambiarlo y ya no es el 'Orgullo' ¿Ahora es el que? Pues lo que quieran".

Contra la Ley Trans

En este sentido, no ha dudado en arremeter contra la Ley Trans, una de las reivindicaciones de la manifestación de este año: "A la parte comunista de Podemos que es la que ha pergeñado estas ocurrencias de la Ley Trans, nadie le dice nada, porque Sánchez vende el alma al diablo".

Este no es el feminismo de Ayuso

"Desde febrero hombres del mundo id preparándoos que llega el 8M", ha espetado la presidenta. Isabel Díaz Ayuso no comulga con el feminismo que dice le "intentan imponer": "Como si no fuera, o yo le debiera mi vida profesional a un señor como hacen ellas. En fin, qué lecciones nos van a dar".

Además, Isabel Díaz Ayuso se coloca al margen de los debates sobre la identidad de género considerando que solo son un problema: "El resto que no estamos en estos debates identitarios, que lo único que hacen es secuestrar y generar daños tremendos, como es lo que están haciendo con el Orgullo, que ya no es 'orgullo de', es 'odio contra', que es lo que hace la izquierda con estas celebraciones".

"Desde luego nadie me va a imponer ni ir, ni dejar de ir a una manifestación y tampoco me van a dejar llevar por el complejo a defender lo que se supone que es evidente que no somos ningún partido hoy en Madrid", ha explicado.