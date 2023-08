La gente acude a las playas nudistas porque quieren descubrir nuevos lugares en verano. "Han encontrado nuestras playas, que suelen ser las más apartadas, y les ha gustado y siguen yendo. Entonces hay mucha gente con bañador", señala Ismael Rodrigo, presidente de la Federación Española de Naturismo (FEN). Sin embargo, los nudistas piden a la Generalitat de Catalunya que despliegue agentes cívicos y proteja estos arenales, porque las miradas y los comentarios despectivos no les agradan.

Otro de los problemas que nos cuentan es el aumento de vídeos y fotografías que les toman en las playas. Dicen, se sienten incómodos, porque ellos no molestan a nadie y, por lo tanto, nadie tiene que hacerlo tampoco. El naturismo no consiste en presumir y lucir tu cuerpo ante los demás, sino en acercarse un poco más a la naturaleza, en sentirse más libre.

En estas playas, tradicionalmente al margen de los grandes bullicios, lo que siempre primó fue la discreción y el silencio. Por eso, los nudistas acuden a estos lugares. El ambiente que hay es más relajado que en otras partes. Un ambiente que no quieren que se estropee: "Si no hay ese ambiente, la gente no se desnuda o se va a otros sitios y se perjudica al movimiento naturista", subraya Rodrigo.

Poco a poco, la gente que va vestida está apropiándose de estos espacios. Los que prefieren no quitarse el bañador son mayoría. La costumbre de ponerse bajo el sol como Dios te trajo al mundo... pues pierde toda su gracia. Se trata de un fenómeno que se viene acentuando desde hace ya unos cuantos años y que ahora se encuentra en su máxima expresión

Las señales de "playa nudista" ahora son un tanto simbólicas, y los bañistas recuerdan que está bien diferenciado lo que es la playa nudista de lo que es la playa no nudista: "Respetarlo es unirse, es participar, es probar, es desnudarse", finaliza Rodrigo. Además, los nudistas afirman que bañarse desnudo en la playa es algo extraordinario, que no puedes explicar hasta que no lo pruebas. Habrá que probarlo... porque todo en la vida tiene una primera vez.