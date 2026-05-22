Novedades en el crimen de Francisca Cadenas: los hermanos de los detenidos mantienen que 'Lolo' no participó en el asesinato

Manuel 'Lolo' Gonzalez, uno de los detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas

Mientras tanto... La defensa de los hermanos señala que Julián "tendría que prestar su colaboración para hacer una reconstrucción que pudiera arrojar luz" sobre lo ocurrido.

En una nueva jornada de declaraciones del caso de Francisca Cadenas, los testimonios han fortalecido la defensa de los hermanos detenidos por el crimen. Según la defensa, Manuel González, conocido como Lolo, podría quedar exonerado de responsabilidad en la muerte de la vecina de Hornachos. Este viernes, en los Juzgados de Villafranca de los Barros, los hermanos de los detenidos se acogieron a su derecho a no declarar. Un agente de la Guardia Civil, un policía local y una vecina de Cadenas prestaron declaración, corroborando la versión del autor confeso, Julián, y descartando la participación de Manuel. Las testificales continuarán el 18 de junio, mientras se esperan resultados de análisis y la conclusión de la investigación. Manuel y Julián permanecen en prisión provisional tras el hallazgo de restos óseos de Cadenas en marzo.

Los testimonios ofrecidos en una nueva jornada de declaraciones en la instrucción del caso de Francisca Cadenas corroborarían la versión de la defensa de los dos hermanos detenidos por el crimen, según la cual, uno de ellos, Manuel González (más conocido como Lolo), quedaría exonerado de responsabilidad en la muerte de la vecina de Hornachos (Badajoz).

En concreto, este viernes estaban citados a declarar en los Juzgados de Villafranca de los Barros (Badajoz) los hermanos de los dos detenidos, que se han acogido a su dispensa a no declarar.

Asimismo, han prestado declaración un agente de la Guardia Civil que participó en las labores de búsqueda de la mujer desaparecida en Hornachos el día de su desaparición, el 9 de mayo de 2017, un policía local y una vecina de Francisca Cadenas.

Según ha apuntado a los medios de comunicación José Duarte, abogado de los dos acusados, estas declaraciones han sido "bastante positivas" para la línea de defensa, en tanto que han "corroborado" la declaración en su momento de Julián, el autor confeso del crimen, así como que no hubo "ninguna participación" por parte de Manuel.

Sobre Julián, el abogado ha señalado que "tendría que prestar su colaboración para hacer una reconstrucción que pudiera arrojar luz" sobre lo ocurrido aquella noche, así como que esta sea "compatible también con su situación de investigado por un delito gravísimo".

Las testificales continuarán el próximo 18 de junio, y por el momento no hay fecha para saber cuándo declaran de nuevo los dos acusados. Asimismo, aún está pendiente de conocerse el resultado de los análisis de los restos de Francisca Cadenas realizados por el Instituto de Toxicología en Madrid y que se cierre la investigación por parte de la UCO y el volcado de los teléfonos móviles de ambos implicados.

Cabe recordar que Manuel y Julián se encuentran en prisión provisional comunicada y sin fianza tras el hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas en su vivienda de Hornachos el pasado mes de marzo.

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