Buscan a un joven de Andújar (Jaén) desaparecido en Grecia cuando realizaba una ruta por el Monte Olimpo

Los detalles La familia ha pedido colaboración ciudadana. Quieren "toda la difusión posible" de la fotografía de Francisco de Paula Expósito para que llegue a montañeros que puedan estar por la zona. Ya se ha establecido un operativo de búsqueda.

Francisco de Paula Expósito, un joven de 25 años de Andújar, Jaén, ha desaparecido en Grecia mientras realizaba una ruta por el Monte Olimpo. La última vez que se le vio fue el 19 de mayo, después de haber pasado la noche en el refugio Spilios Agapitos. A pesar de que una pareja alemana le aconsejó no continuar debido a las malas condiciones meteorológicas, parece que Francisco decidió seguir hacia el pico Mytikas. No se presentó en el apartamento que tenía reservado ni tomó el autobús o vuelo que había planificado. La familia, angustiada, solicita ayuda a través de redes sociales para difundir su imagen y facilitar su búsqueda.

Francisco de Paula Expósito. Este es el nombre del joven de 25 años y natural de Andújar (Jaén) que ha desaparecido en Grecia. Le buscan desde el pasado 19 de mayo y se le vio por última vez mientras hacía una ruta por el Monte Olimpo.

Además, la última noticia que tuvo la familia de él fue mediante un mensaje de WhatsApp. En él, le contaba su familia que estaba en el refugio Spilios Agapitos. Allí había pasado la noche del 18 al 19 de mayo, pero dejó este refugio para empezar la ruta. Hay que destacar que viajaba solo.

Junto a ese mensaje, Francisco de Paula Expósito envió una imagen. Una fotografía podría estar tomada entre Skala y Skolio, según han indicado desde la familia a 'Europa Press', tras haber contactado con personal del refugio.

Tras esto, se le perdió la pista "yendo hacia el pico más alto" del Monte Olimpo y techo de Grecia, el Mytikas. Es cierto que, durante parte de la ruta, estuvo acompañado por una pareja alemana, la misma que le aconsejó no seguir ante unas condiciones meteorológicas "muy desfavorables".

Pese a ello, todo parece apuntar a que Francisco decidió continuar para conseguir su "objetivo" sin que su familia sepa si alcanzó la cima.

Lo que sí saben es que el joven había reservado la noche del 19 de mayo una habitación en un apartamento, desde el que le han trasladado que "no pasó la noche allí". Tampoco "lo han visto por las cámaras de seguridad". Tampoco se subió al autobús que debía coger el miércoles 20 a las 13:30 horas ni al posterior vuelo que tenía reservado.

"Nos informan desde la Embajada que el último rastreo de su teléfono con cobertura salta en torno a las seis de la mañana del día 19 de mayo al 20 de mayo. Pero que hay un radio muy amplio y se supone que darían la orden de la zona donde se recibió la señal del móvil", añade.

La familia, que vive momentos de angustia al no saber nada de Francisco, también ha realizado este viernes una publicación en Facebook para pedir colaboración. En ella, aparece una fotografía del joven en el Monte Olimpo con la que se pide "toda la difusión posible" para que llegue a montañeros que puedan estar por la zona, en la que se ha establecido un operativo de búsqueda y hasta donde familiares tienen previsto desplazarse.

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