El nivel inglés se ha estancado en los últimos ocho años en España, según un estudio. Los jóvenes españoles, de entre 18 y 20 años, tienen un nivel medio de inglés, lo que nos hace ocupar el puesto 25 de los 34 países Europa que participan en esta investigación sobre el dominio del idioma. Unos datos que preocupan ya que, como han publicado, un buen nivel de inglés aumenta en un 35% la posibilidad de encontrar un trabajo bien remunerado antes de los 30 años.

"España ha perdido la oportunidad de situarse a la cabeza del dominio de idiomas a nivel europeo", comenta Xavier Martí, director general de EP Education First, que sostiene que el inglés "no parece una prioridad del Gobierno, ni tampoco de las familias, que no le dan importancia".

Para los expertos, este freno en el aprendizaje se debe también a la falta de formación para profesores, a la falta de innovación o a la necesidad de concienciarnos en lo importante que es aprender el idioma.

Olga es directora de una academia de inglés y nos asegura que "los chavales no quieren o tienen sensación de aprender un idioma, sino que lo ven como una presión". "Ven una asignatura más, como matemáticas", explica.

Esto ha provocado que los jóvenes hayan experimentado un descenso en su nivel desde el año 2015, mientras los adultos mayores de 41 han ido mejorando el nivel. Esto ha provocado que les hayan superado en nivel. Esto es debido a que "las empresas están formando a sus trabajadores a nivel lingüístico", comenta Olga Julio, directora de LenguagesAboard.

Aunque el poder adquisitivo de las familias también es determinante en el aprendizaje del inglés, ya que quienes pueden, pagan esa formación, lo que provoca que aumente la desigualdad.