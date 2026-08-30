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Lo están investigando

Un calesero de Mallorca tira agua, agrede e insulta a una turista alemana que le pide que dé de beber a sus caballos

¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de Palma ha abierto ya expediente después del vídeo en el que se ve al hombre gritando e incluso tocando con sus manos la cara de la mujer. "¡Vaya a comerse una hamburguesa!", le dice.

Un calesero tira agua a una turista alemana en Palma Un calesero tira agua a una turista alemana en PalmalaSexta
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El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha abierto una investigación después de un vídeo viral en el que el conductor de unos coches de caballos agrede e insulta a una turista alemana que pidió que diera de beber a los animales. En las imágenes se ve al hombre rozarla con sus manos y se escuchan varios improperios sobre el físico de la mujer. "¡Vaya a comerse una hamburguesa!", dice.

Así ha sido la reacción de un calesero mallorquín cuando le piden que dé de beber a sus dos caballos que, a simple vista, están muy delgados. En ese momento le insulta y le grita de manera muy violenta mientras ella permanece a su lado.

En la calle, como si nada pasara. Nadie dice nada. Al lado, a escasos metros, un hombre que ni tan siquiera se inmuta con lo que está pasando.

Es una amiga de la chica la que lo graba todo desde su móvil y es ella misma la que lo sube a redes sociales, denunciando la situación.

Ante todo esto, el Ayuntamiento ha abierto ya expediente informativo y no descarta tomar medidas graves por un desagradable espectáculo en pleno centro de la isla.

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