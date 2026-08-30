Un calesero de Mallorca tira agua, agrede e insulta a una turista alemana que le pide que dé de beber a sus caballos

¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de Palma ha abierto ya expediente después del vídeo en el que se ve al hombre gritando e incluso tocando con sus manos la cara de la mujer. "¡Vaya a comerse una hamburguesa!", le dice.

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha iniciado una investigación tras la difusión de un vídeo en el que un conductor de coches de caballos agrede e insulta a una turista alemana. La mujer había solicitado que se diera agua a los caballos, que parecían desnutridos, y fue objeto de insultos y burlas sobre su físico. A pesar de la agresión, los transeúntes no intervinieron. Una amiga de la víctima grabó el incidente y lo compartió en redes sociales, lo que llevó al Ayuntamiento a abrir un expediente informativo y considerar posibles medidas ante este incidente.

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha abierto una investigación después de un vídeo viral en el que el conductor de unos coches de caballos agrede e insulta a una turista alemana que pidió que diera de beber a los animales. En las imágenes se ve al hombre rozarla con sus manos y se escuchan varios improperios sobre el físico de la mujer. "¡Vaya a comerse una hamburguesa!", dice.

Así ha sido la reacción de un calesero mallorquín cuando le piden que dé de beber a sus dos caballos que, a simple vista, están muy delgados. En ese momento le insulta y le grita de manera muy violenta mientras ella permanece a su lado.

En la calle, como si nada pasara. Nadie dice nada. Al lado, a escasos metros, un hombre que ni tan siquiera se inmuta con lo que está pasando.

Es una amiga de la chica la que lo graba todo desde su móvil y es ella misma la que lo sube a redes sociales, denunciando la situación.

Ante todo esto, el Ayuntamiento ha abierto ya expediente informativo y no descarta tomar medidas graves por un desagradable espectáculo en pleno centro de la isla.

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