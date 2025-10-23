Las autoridades alertan del aumento de menores vendiendo fotos íntimas para ganar seguidores: "Lo veía en influencers que lo hacían"

El contexto La Unidad de Ciberseguridad de la Policía Nacional ha reportado cientos de casos de menores de edad, algunos incluso de unos 12 años, que distribuyen imágenes propias íntimas a cambio de seguidores y algo de dinero.

Iván, un joven con nombre ficticio de 14 años, confesó a laSexta que vendía fotos desnudo por 10 euros para ganar seguidores en redes sociales, inspirado por influencers. La Policía advierte del riesgo para menores, ya que cada año reciben cientos de casos similares. El problema se agrava cuando los menores acceden a redes donde pueden rentabilizar el contenido, exponiéndose a peligros como el acoso escolar o el bullying. Marc Masip, CEO de Desconect@, señala las posibles consecuencias psicológicas. La Unidad de Ciberseguridad de la Policía Nacional investiga estos casos, incluso con menores de 12 años, para determinar si hay explotación.

Con apenas 14 años un menor vendía fotos desnudo solo por conseguir seguidores en una red social. A cambio le daban 10 euros. Es la historia que ha confesado Iván, un nombre ficticio, a laSexta. No obstante, la Policía alerta del enorme riesgo para los menores porque son cientos los casos que les llegan cada año.

"Pasaba fotos íntimas con otras chicas, para ganar seguidores, ver si les podía sacar un beneficio económico. Lo veía en otra gente, lo veía en influencers que lo hacían...", ha relatado el joven.

Ahora bien, todo se volvió más peligroso cuando accedió a otras redes donde podía rentabilizar ese contenido: "A lo mejor sacaba 10 euros por fotos. Depende de la foto, del contenido que me pidieran".

Y solo tenía 14 años cuando comenzó a hacerlo. David, otro nombre ficticio, empezó a los 15 compartiendo contenido parecido con su expareja. "Yo no sé cómo se difundieron, pero al día siguiente me llamó un amigo diciéndome que le habían llegado mis fotos...", explica. A Marta, a esa misma edad, la convenció su pareja de que lo hiciera: "Al ser muchísimo más mayor que yo, decía que hacer esas cosas era normal. No llegué a pasar una totalmente desnuda por complejos, pero sí algo alguna vez he mandado".

El problema que no perciben los menores es que estos contenidos pueden caer en manos de pederastas o que se hagan públicos en el entorno del menor. "Consecuencias de bullying, acoso escolar, fobias, autolesiones...", advierte Marc Masip, CEO y fundador de Desconect@.

Unos casos que llegan a centenares cada año a la Unidad de Ciberseguridad de la Policía Nacional. Algunos de ellos incluso involucrando a jóvenes de solo 12 años. "Se activan todas las alarmas y la prioridad nuestra es analizar si detrás de esto hay una conducta en la que el menos haya podido ser utilizado", explica los pasos que siguen Sergi Ibáñez, inspector del Grupo de Menores de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

Porque, comentan, en muchos casos es un material producido por voluntad propia.

