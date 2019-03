El plan de Rodríguez Menéndez para fugarse y salir indemne

El abogado disfruta de un permiso en la cárcel de Teixeiro, un permiso que le es concedido por un juez contra el criterio de todos. Rodríguez Menéndez se traslada a Madrid en apenas unas horas. Necesita un pasaporte. ¿Cómo puede conseguirlo un preso de permiso? Recurre a sus contactos. Las cámaras de seguridad le graban con una exfuncionaria del ministerio de Interior. Acompaña a Rodríguez Menéndez a la comisaría dónde se renuevan los pasaportes. Por primera vez, la funcionaria está dispuesta a contar cómo consigue Rodríguez Menéndez un pasaporte.

“Me llama porque quiere verme y me dice que me reúna con él en donde vivía su madre, me monto en el coche con ellos y comenta que va a sacarse el pasaporte. Paramos para hacerse el pasaporte y ya está, no le pregunto más ni él tampoco me comenta nada”, asegura la exfuncionaria.

Ante la pregunta de si se identificó como funcionaria en la comisaría, asegura que no. Sin embargo reconoce que “en un momento determinado cuando mantengo una conversación con la chica que da lo de los números puede ser que en algún momento comentáramos algo y yo le comentara que yo había trabajado allí"

El sistema no detecta que es un preso de permiso. Con el pasaporte en la mano, empieza la carrera del preso Rodríguez Menéndez para salir de España. Toma un tren con destino Barcelona. Allí coge un coche de alquiler.hacia París. En Francia, usa su pasaporte para tomar un avión, consigue cruzar el océano. Viaja a Brasil y pasa a Paraguay. La policía española localiza en Paraguay el hotel donde se esconde el huido. Pide a las autoridades su detención.

Sin embargo, en la habitación de su hotel, Rodríguez Menéndez soborna a los policías paraguayos que tienen orden de detenerlo. Según la investigación, el abogado huido les entrega una importante suma de dinero en efectivo a cambio de que le ofrezcan protección, le ayuden a salir del país y faciliten su llegar a Argentina. "Hay sospecha de que hubo algún tipo de complicidad con la gente de la Policía de Interpol de Paraguay y eso determinó la destitución del jefe de Interpol”, asegura el jefe de inteligencia de la Policía Paraguaya.