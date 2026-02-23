Detienen a un hombre por cometer 16 robos de cable de cobre en Zaragoza que provocaron retrasos en 76 trenes

Los detalles El detenido sustrajo más de 750 metros de cableado por valor superior a los 38.000 euros y se le imputan delitos de robo con fuerza, daños y desórdenes públicos.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años por presuntamente robar 750 metros de cable de cobre de la vía férrea en Zaragoza. Estos robos, que se llevaron a cabo durante tres meses, afectaron a 76 trenes, causando retrasos de hasta cuatro horas. El detenido cortaba los cables en zonas cercanas a caminos de servicio, rompiendo las vallas de protección y generando desperfectos en las losetas de hormigón. Además de los retrasos, los robos implicaron riesgos para los usuarios, ya que animales podrían haber accedido a las vías. Los daños económicos superan los 38.000 euros.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de 16 delitos de robo por la sustracción de cable de cobre de la vía férrea que discurre por la provincia de Zaragoza. Estos robos de más de 750 metros de cableado causaron retrasos a 76 trenes, tanto de alta velocidad como de la línea convencional.

Esta investigación ha sido llevada a cabo durante los últimos tres meses por la Guardia Civil en Zaragoza por varios robos de cobre cometidos en esta provincia.

Las sustracciones, tal como informan desde el Ministerio del Interior, ocurrieron en tramos de cableado de cobre del sistema de señalización ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, además de las líneas convencionales Zaragoza-Bilbao, Madrid-Barcelona e intermodal de mercancías Zaragoza-La Cartuja, que causaron retrasos e incluso paradas de trenes a consecuencia de los mismos.

Del estudio y análisis de los datos recabados se pudo determinar que todos ellos habrían sido cometidos por la misma persona, aumentando su actividad delictiva desde finales de diciembre del pasado año.

Los robos fueron cometidos en zonas próximas a caminos de servicio paralelos a las vías férreas donde, tras la rotura de la valla que protege el trazado, el detenido cortaba los cables de toma de tierra o de los lazos de circuito de la vía, con una herramienta tipo cizalla, causando además numerosos desperfectos en las losetas de hormigón que cubre el cableado. Tras cometer el robo, añaden desde el ministerio, transportaba el material sustraído hasta su vehículo y abandonaba el lugar.

Estas sustracciones, de más de 750 metros de cableado de cobre, afectaron al normal funcionamiento de los trenes a su paso por la provincia de Zaragoza. Los retrasos en las circulaciones afectaron a un total de 76 trenes (27 de la línea convencional y 49 de alta velocidad) y superaron en algunos casos las cuatro horas.

Además de las afecciones, estos hechos conllevaron un grave riesgo para los usuarios ya que, a consecuencia de la rotura de las vallas, podrían haber accedido animales a la vía férrea provocando arrollamientos y graves daños. A todo ello hay que sumar el valor de los daños ocasionados, los cuales ascienden a más de 38.000 euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.