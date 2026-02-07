Muere una mujer de 55 años en un incendio en su casa en Monteagudo

¿Qué ha pasado? Los vecinos, ante el humo que salía del domicilio, avisaron a los Bomberos y estos apagaron las llamas en cuestión de minutos. Apenas calcinaron unas cortinas.

Una mujer de 55 años falleció en Monteagudo, Murcia, a causa de un incendio en su vivienda. La Guardia Civil investiga el origen del fuego, aún desconocido. El incidente ocurrió alrededor de las dos de la tarde, cuando los vecinos alertaron a los Bomberos debido al humo que salía del domicilio. Un equipo de 10 bomberos logró extinguir las llamas, que solo afectaron unas cortinas. Al inspeccionar el lugar, encontraron el cuerpo de la mujer. Los servicios sanitarios solo pudieron certificar su muerte. La principal hipótesis es que falleció por inhalación de humo, ya que no presentaba quemaduras ni signos de violencia.

Una mujer de 55 años ha muerto en la pedanía murciana de Monteagudo al producirse un incendio en su vivienda. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos y qué originó el fuego, algo que, de momento, se desconoce.

Fue a eso de las dos de la tarde cuando los vecinos, al ver la cantidad de humo que salía del domicilio, avisaron a los Bomberos. En apenas unos minutos, unos 10 efectivos apagaron unas llamas que apenas calcinaron unas cortinas.

Al inspeccionar el interior de la casa, que estaba llena de humo, los Bomberos descubrieron el cuerpo de la mujer. Los sanitarios del 061, al llegar al lugar, tan solo pudieron certificar la muerte de la mujer.

Además de los Bomberos, también se personaron agentes de la Policía Local y una patrulla de la Guardia Civil.

Ellos son los que han asumido la investigación, al ver que la mujer no presentaba ni quemaduras ni tampoco signos de violencia. A falta de la confirmación del informe forense, la principal hipótesis que se baraja es que la muerte haya sido por inhalación de humo.

