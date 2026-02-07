Ahora

En Murcia

Muere una mujer de 55 años en un incendio en su casa en Monteagudo

¿Qué ha pasado? Los vecinos, ante el humo que salía del domicilio, avisaron a los Bomberos y estos apagaron las llamas en cuestión de minutos. Apenas calcinaron unas cortinas.

Camión de Bomberos en MurciaCamión de Bomberos en MurciaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una mujer de 55 años ha muerto en la pedanía murciana de Monteagudo al producirse un incendio en su vivienda. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos y qué originó el fuego, algo que, de momento, se desconoce.

Fue a eso de las dos de la tarde cuando los vecinos, al ver la cantidad de humo que salía del domicilio, avisaron a los Bomberos. En apenas unos minutos, unos 10 efectivos apagaron unas llamas que apenas calcinaron unas cortinas.

Al inspeccionar el interior de la casa, que estaba llena de humo, los Bomberos descubrieron el cuerpo de la mujer. Los sanitarios del 061, al llegar al lugar, tan solo pudieron certificar la muerte de la mujer.

Además de los Bomberos, también se personaron agentes de la Policía Local y una patrulla de la Guardia Civil.

Ellos son los que han asumido la investigación, al ver que la mujer no presentaba ni quemaduras ni tampoco signos de violencia. A falta de la confirmación del informe forense, la principal hipótesis que se baraja es que la muerte haya sido por inhalación de humo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. España, al límite por las borrascas más allá de Grazalema: nuevo avisos en Galicia, Madrid o Castilla y León
  2. Aragón cierra campaña con los partidos quemando sus últimos cartuchos: Sánchez habla del miedo a los ultras y Feijóo arropa a Azcón en un polémico mitin
  3. El PP de Madrid pasa al ataque frente a las denuncias por acoso y coacciones de la exconcejala con un relato cambiante y lleno de contradicciones
  4. Sílvia Orriols, la xenófoba ultraderechista catalana que arrasa en las encuestas: "Odiamos el Estado español"
  5. Los principales bancos españoles aumentan sus beneficios en 34.000 millones pese a la bajada de los tipos gracias a los préstamos y las comisiones
  6. Ácido hialurónico en el pene para mejorar el rendimiento de los saltadores de esquí: la última tendencia que Antidopaje no descarta investigar