Ahora

Operación 'Zubar'

Investigan a una falsa médica por realizar cientos de tratamientos estéticos ilegales en Valencia

Los detalles La mujer, de 36 años, se publicitaba en redes sociales y actuaba tanto en su casa como en muchos establecimientos valencianos, en los que se presentaba como doctora. Entre sus actividades, infiltraciones con toxina botulínica.

La Guardia Civil incauta material médico de la falsa doctoraLa Guardia Civil incauta material médico de la falsa doctora@guardiacivil
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil investiga a una falsa médica de 36 años por realizar cientos de tratamientos ilegales en Valencia en el marco de la llamada operación 'Zubar'. La mujer se presentaba como doctora y realizaba dichas actividades tanto en multitud de centros estéticos de la provincia como en su propio domicilio. Está investigada por intrusismo profesional, delito contra la salud pública y también por falsedad documental.

Todo comenzó tras una denuncia presentada en marzo por una profesional sanitaria. En ella exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de Sueca sin control sanitario alguno y sin estar habilitada para ello.

Los agentes comprobaron cómo la mujer actuaba en múltiples establecimientos de la provincia. En ellos se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos, como aumento de labio y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica.

La investigada se publicitaba a través de sus redes sociales. En las mismas, afirmaba realizar tratamientos como inoculación de bótox en frente, entrecejo y patas de gallo.

Graduada en odontología

De esta manera, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades, averiguando que esta supuesta 'doctora' estaba graduada en odontología por una universidad privada.

La investigación siguió su curso y los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, con el objetivo de solicitar información acerca de la "potestad" de la facultativa para realizar este tipo de tratamientos. Ahí comprobaron que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en la materia, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

Los testimonios permitieron a los agentes comprobar que había realizado cientos de tratamientos y que contaba con 80 clientas registradas en los centros. Habría realizado un total de 180 inyecciones de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico.

Algunas clientes, incluso, han confirmado que se han realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Además, se comprobó que la mayoría de los centros en los que se habían efectuado estas actividades no presentaba la licencia administrativa correspondiente. Muchos tampoco disponían de sistemas de refrigeración para mantener los productos ni las condiciones legales exigidas para ofertar dichos tratamientos.

No se ha podido constatar la legalidad y la trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se supone que fueron adquiridos de forma ilegal sin seguir los cauces legales tanto para su obtención como para su manipulación.

La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado puede llegar a costarle la vida. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

Las 6 de laSexta

  1. España, al límite por las borrascas más allá de Grazalema: nuevo avisos en Galicia, Madrid o Castilla y León
  2. El PP de Madrid pasa al ataque con un relato lleno de contradicciones frente a las denuncias de la exconcejala de Móstoles
  3. Aragón cierra campaña con los partidos quemando sus últimos cartuchos: Sánchez habla del miedo a los ultras y Feijóo arropa a Azcón en un polémico mitin
  4. Sílvia Orriols, la xenófoba ultraderechista catalana que arrasa en las encuestas: "Odiamos el Estado español"
  5. Los principales bancos españoles aumentan sus beneficios en 34.000 millones pese a la bajada de los tipos gracias a los préstamos y las comisiones
  6. Ácido hialurónico en el pene para mejorar el rendimiento de los saltadores de esquí: la última tendencia que Antidopaje no descarta investigar