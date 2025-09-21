Dos heridos en un incendio en un edificio de Torrent: okupaban un piso precintado y en ruinas por los daños que sufrió en la DANA

Los detalles Los afectados okupaban el piso que se encuentra encima del dañado por las llamas, en la zona del Mas del Jutge. Por este motivo, se han movilizado cuatro dotaciones de Torrent y Catarroja, así como el sargento de la localidad.

Un incendio se declaró en un edificio en ruinas en Torrent, Valencia, dejando dos heridos. El inmueble, precintado tras los daños de la DANA del 29 de octubre, fue ocupado ilegalmente por un hombre de 29 años y una mujer de 27, que resultaron afectados por inhalación de humo. Cuatro dotaciones de bomberos de Torrent y Catarroja, junto al sargento del municipio, acudieron para controlar el fuego y rescatar a los ocupantes. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias movilizó unidades del SAMU y Soporte Vital Básico. La alcaldesa Amparo Folgado y autoridades locales supervisaron las labores de extinción.

Dos personas han resultado heridas por un incendio dclarado este domingo en un edificio de la localidad valenciana de Torrent. El imbueble estaba precintado y constaba en ruinas por los daños que sufrió tras la DANA que asoló España el pasado 29 de octubre. Así lo han informado desde el Ayuntamiento y el Consorci Provincial de Bomberos de Valencia.

Los afectados, un hombre de 29 años y una mujer de 27, okupaban de "manera ilegal" el piso que se encuentra encima del dañado por las llamas, en la zona del Mas del Jutge. Por este motivo, se han movilizado cuatro dotaciones de Torrent y Catarroja, así como el sargento del municipio.

Al llegar al lugar, efectivos han podido rescatar a las dos personas que se encontraban dentro de la vivienda y que han sido trasladadas al Hospital General por inhalación de humo.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado que también se ha movilizado una unidad del SAMU y otra de Soporte Vital Básico.

Los arquitectos avalan su derribo

El fuego se ha declarado sobre las 7:53 horas de este domingo en el edificio que fue clausurado y precintado tras la DANA. El informe de los arquitectos avalan su derribo "en cuanto los servicios técnicos que corroboren y determinen que la ruina es inminente y existe peligro".

Aunque el incendio se encuentra controlado, los bomberos siguen trabajando en la zona, donde han acudido la Policía Local y los servicios sanitarios.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, así como la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, y miembros del equipo de gobierno también se han desplazado hasta el lugar de los hechos para atender "personalmente" las "necesidades" de los efectivos y para "seguir de cerca las labores de extinción y seguridad".