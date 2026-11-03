Hospitalizado un maquinista tras chocar tres vagones contra su tren en Martorell (Barcelona)

Los detalles Fuentes de Renfe han explicado a EFE que el accidente no ha afectado al servicio de Rodalies, mientras fuentes de Adif han indicado que el incidente ha ocurrido cuando tres vagones, por causas por determinar, se han soltado.

Este martes, en Martorell (Barcelona), tres vagones chocaron contra una locomotora de Renfe Mercancías, resultando en el traslado del maquinista a un centro sanitario, aunque se encuentra en buen estado. Según Renfe, el accidente no ha afectado al servicio de Rodalies. Adif informó que el incidente ocurrió cuando tres vagones, por causas aún desconocidas, se soltaron en la derivación de la empresa Cargill, un ramal privado conectado a la red ferroviaria. Los vagones salieron de esta derivación y colisionaron con una locomotora en la vía REFIG, perteneciente a la red ferroviaria de interés general.

Tres vagones han chocado este martes contra una locomotora de Renfe Mercancías en Martorell (Barcelona), en la que había un maquinista que ha sido trasladado a un centro sanitario siguiendo el protocolo para estos casos, aunque se encuentra en buen estado.

Fuentes de Renfe han explicado a EFE que el accidente no ha afectado al servicio de Rodalies, mientras fuentes de Adif han indicado que el incidente ha ocurrido cuando tres vagones, por causas por determinar, se han soltado.

El incidente ha ocurrido en la derivación de la empresa Cargill en Martorell, un ramal de titularidad privada conectado a la red ferroviaria, han informado a EFE fuentes de Adif.

Esos tres vagones han salido de la derivación y han acabado alcanzando a una locomotora que se encontraba en la vía REFIG, la red ferroviaria de interés general.

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