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tras el accidente en Urda

Hospitalizado un maquinista tras chocar tres vagones contra su tren en Martorell (Barcelona)

Los detalles Fuentes de Renfe han explicado a EFE que el accidente no ha afectado al servicio de Rodalies, mientras fuentes de Adif han indicado que el incidente ha ocurrido cuando tres vagones, por causas por determinar, se han soltado.

Vías de tren en una imagen de archivo. Vías de tren en una imagen de archivo.Europa Press

Tres vagones han chocado este martes contra una locomotora de Renfe Mercancías en Martorell (Barcelona), en la que había un maquinista que ha sido trasladado a un centro sanitario siguiendo el protocolo para estos casos, aunque se encuentra en buen estado.

Fuentes de Renfe han explicado a EFE que el accidente no ha afectado al servicio de Rodalies, mientras fuentes de Adif han indicado que el incidente ha ocurrido cuando tres vagones, por causas por determinar, se han soltado.

El incidente ha ocurrido en la derivación de la empresa Cargill en Martorell, un ramal de titularidad privada conectado a la red ferroviaria, han informado a EFE fuentes de Adif.

Esos tres vagones han salido de la derivación y han acabado alcanzando a una locomotora que se encontraba en la vía REFIG, la red ferroviaria de interés general.

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