Brutal paliza a una niña de 14 años a manos de dos menores en Lleida: los Mossos la investigan

Los detalles Se viraliza un vídeo que muestra cómo dos menores se turnan para patear y golpear a otra compañera de su misma edad. Todas tienen 14 años y las imágenes habrían sido mortalizadas por las propias agresoras.

En un impactante vídeo viral, se muestra una brutal paliza a una niña de 14 años en Lleida, en la plaza de la Llotja. La menor, indefensa en el suelo, recibe patadas, puñetazos y tirones de pelo de dos chicas de su misma edad, mientras otras compañeras jalean e incitan a las agresoras. Nadie interviene para detener el ataque. 'La Veu de Lleida' ha publicado las imágenes, enviadas por la madre de la víctima, quien aún no ha presentado una denuncia formal. A pesar de ello, los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación de oficio tras la difusión del vídeo.

Le advertimos que las imágenes del vídeo que acompañan a esta noticia son muy duras. Aunque es un vídeo que ya se ha convertido en viral en redes sociales, muestra una brutal paliza a una niña de solo 14 años. Ha ocurrido en Lleida, en la plaza de la Llotja.

La víctima permanece tumbada en el suelo, recibiendo patadas, puñetazos y tirones de pelo. No puede hacer nada para defenderse de las dos chicas, de su misma edad, que le están pegando. Además, mientras las dos agresoras se turnan para golpearla, otras compañeras las jalean.

No solo celebran lo que están viendo, un linchamiento a una menor de edad, sino que incitan a las agresoras a seguir y hacerlo con más fuerza. "¡Métela patadas!", "¿Díselo, tata?", son algunos de los gritos que se escuchan en el vídeo de la agresión que ellas mismas han grabado con su teléfono móvil.

Y, mientras tanto, nadie hace nada para defender a la niña ni para parar al resto. 'La Veu de Lleida' ha publicado estas imágenes, que asegura, les había enviado la madre de la víctima. Eso sí, según los Mossos d'Esquadra, están a la espera de que la madre de la víctima presente este mismo lunes la denuncia.

Pero, tras conocerse este tremendo vídeo, los Mossos d'Esquadra ya han abierto una investigación de oficio, pues la policía catalana no ha recibido ninguna denuncia formal hasta el momento.

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