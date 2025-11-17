Ahora

Investigan lo ocurrido

Muere un hombre de 45 años electrocutado en un finca en Sanlúcar la Mayor, Sevilla

Los detalles El 112 recibió varios avisos que alertaban de un varón electrocutado en un centro de alta transformación situado en una finca. Al llegar al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

Bomberos de la Provincia de Sevilla.Bomberos de la Provincia de Sevilla.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de 45 años ha fallecido electrocutado esta noche en una finca en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, según ha informado el 112.

Minutos antes de la medianoche, el 112 recibió varios avisos que alertaban de un varón electrocutado en un centro de alta transformación situado en una finca.

Desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación Provincial y a la Policía Local, así como a la compañía suministradora de electricidad.

Los operativos de emergencias desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro, que está siendo investigado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón, contra las cuerdas: el Congreso le exige respuestas por la tragedia de la DANA
  2. Peinado archiva la causa a la secretaria general de Presidencia imputada en el caso contra Begoña Gómez
  3. Metafuturo vuelve en una cuarta edición que contará con Martin Baron, Paul Krugman o Salman Rushdie, entre otros líderes y expertos
  4. Puigdemont exige al Constitucional que suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional tras el informe del abogado europeo
  5. La Conferencia Episcopal Española se reúne este lunes con León XIV tras el escándalo del obispo de Cádiz
  6. Aitor Esteban y Oriol Junqueras sacan su lado 'docente' para evaluar al Gobierno de Sánchez: "No estamos aquí para apoyarlo solo por apoyarlo"