Muere un hombre de 45 años electrocutado en un finca en Sanlúcar la Mayor, Sevilla

Un hombre de 45 años murió electrocutado en una finca de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, según informó el 112. Minutos antes de la medianoche, varios avisos alertaron sobre un varón electrocutado en un centro de alta transformación en la finca. La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación Provincial, la Policía Local y la compañía de electricidad. Los equipos de emergencia que se desplazaron al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. El incidente está siendo investigado para esclarecer las circunstancias del suceso.

