Los ataques de osos en Japón alcanzan un récord en cinco años con 196 heridos y 13 muertos

Los ataques de osos en Japón han alcanzado una cifra récord de 196 heridos y 13 muertos entre abril y octubre, el dato más alto para el mismo periodo en los últimos cinco años, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Medio Ambiente nipón.

Un número sin precedentes de 196 personas resultaron heridas por ataques de estos animales en los primeros siete meses del año fiscal nipón, que empezó en abril. Solo el pasado octubre se contabilizaron 88 incidentes, duplicando los casos registrados del mes anterior, con las prefecturas de Akita, Iwate y Fukushima como las más afectadas al acumular entre ellas cerca del 60% de los heridos.

La cifra de fallecidos contabilizados por ataques de osos desde el pasado abril asciende a 13 personas, un dato que duplica por dos el número más alto anteriormente registrado, que databa del año 2023, cuando seis personas fallecieron a causa de lesiones relacionadas con ataques de osos.

A falta de que concluya el presente año fiscal el próximo marzo, el año fiscal 2023 continúa siendo por un estrecho margen el periodo en el que más ataques de osos contra humanos se produjeron en total, con 218 heridos.

Ante esta situación, el Gobierno japonés anunció el pasado viernes un paquete de medidas para hacer frente a los ataques de osos, como incentivos para sacarse la licencia de caza o la construcción de vallas eléctricas.

Japón lleva tiempo sufriendo un aumento de este tipo de incidentes y muchos expertos coinciden en que la situación está relacionada con la despoblación y el envejecimiento de la población en las zonas rurales, donde hay amplias zonas de cultivo sin vigilar que atraen a los osos, unido según Medioambiente, a una mala cosecha de bellotas.

Japón permite a sus policías matar a osos con rifles

Los agentes de Policía de Japón pueden ya disparar con rifles contra los osos pardos en caso de peligro inminente gracias a una normativa que entró en vigor la semana pasada.

Hasta ahora, las estrictas reglas de la Policía nipona solo les permitían utilizar armas de alto calibre en casos extremos. Sin embargo, a partir de ahora, los agentes podrán utilizar escopetas contra los osos en lo que las autoridades han denominado como "cacerías de emergencia".

Una de las prefecturas donde serán desplegados equipos de Policía compuestos por francotiradores es la de Akita, en el norte del archipiélago.

Akita es una de las prefecturas donde se han registrado un mayor número de ataques de osos. Desde el pasado abril, según el Ministerio de Medioambiente, al menos 13 personas han muerto en 220 ataques registrados en todo el país.

Fue en esta misma prefectura donde el Gobierno nipón desplegó a efectivos de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército), aunque no están autorizados para disparar y sus labores se limitan a tender trampas y prestar apoyo.

La inquietud por los ataques suscitó también una alerta por parte de la Embajada de Estados Unidos, que ha avisado en una circular de que los incidentes "han aumentado en algunas partes de Japón", llamando a sus ciudadanos a evitar zonas donde hayan sido avistados estos animales.

