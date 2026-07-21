Muere apuñalado un hombre en Barcelona tras quebrantar una orden de alejamiento contra una mujer

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

Los detalles Varias patrullas de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al paseo marítimo de la Barceloneta tras recibir un aviso por una discusión. Una vez allí, han localizado a un hombre herido por arma blanca.

Un hombre ha fallecido tras ser apuñalado en el paseo marítimo de la Barceloneta a las 3:25 horas de este martes. Según fuentes de los Mossos d'Esquadra citadas por 'Europa Press', el individuo habría quebrantado una orden de alejamiento contra una mujer presente en el lugar. Tras ser trasladado de urgencia al hospital, murió en el centro médico. La policía autonómica catalana acudió al lugar tras recibir un aviso por una discusión, encontrando al hombre herido y deteniéndolo por el presunto quebrantamiento. La División de Investigación Criminal investiga el caso para esclarecer los hechos.

Un hombre ha muerto tras ser apuñalado en el paseo marítimo de la Berceloneta alrededor de las 3:25 horas de este martes. El fallecido habría quebrantado una orden de alejamiento contra una mujer que se encontraba en el lugar de los hechos, según relatan fuentes de la investigación a laSexta. Esas mismas fuentes afirman que la mujer sobre la que este hombre tenía una orden de alejamiento era su expareja. El hombre, que había sido trasladado de urgencia a un hospital, ha fallecido ya en el centro.

Varias patrullas de la policía autonómica catalana se han desplazado al lugar de los hecho tras recibir un aviso por una discusión. Una vez allí, han localizado a un hombre herido por arma blanca y que quedó detenido por el presunto quebrantamiento de condena.

Hasta el lugar también se desplazaron dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat de Catalunya, que han atendido a la persona herida y la han trasladado a un centro hospitalario.

La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias del suceso.

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