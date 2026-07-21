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Muere apuñalado un hombre en Barcelona tras quebrantar una orden de alejamiento contra una mujer

Los detalles Varias patrullas de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al paseo marítimo de la Barceloneta tras recibir un aviso por una discusión. Una vez allí, han localizado a un hombre herido por arma blanca.

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Europa Press
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Un hombre ha muerto tras ser apuñalado en el paseo marítimo de la Berceloneta alrededor de las 3:25 horas de este martes. El fallecido habría quebrantado una orden de alejamiento contra una mujer que se encontraba en el lugar de los hechos, según relatan fuentes de la investigación a laSexta. Esas mismas fuentes afirman que la mujer sobre la que este hombre tenía una orden de alejamiento era su expareja. El hombre, que había sido trasladado de urgencia a un hospital, ha fallecido ya en el centro.

Varias patrullas de la policía autonómica catalana se han desplazado al lugar de los hecho tras recibir un aviso por una discusión. Una vez allí, han localizado a un hombre herido por arma blanca y que quedó detenido por el presunto quebrantamiento de condena.

Hasta el lugar también se desplazaron dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat de Catalunya, que han atendido a la persona herida y la han trasladado a un centro hospitalario.

La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias del suceso.

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