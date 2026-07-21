Esta es la mejor postura para dormir, descansar plácidamente y levantarse como nuevo

Cerca de un tercio de nuestra vida estamos durmiendo. O, al menos, deberíamos. Es por eso que es importante saber cuál es la mejor manera de hacerlo, para cargar batería y despertarse bien descansado.

Pasamos alrededor de un tercio de la vida durmiendo. El sueño es una parte muy importante de nuestra realidad diaria, pero no solemos ser demasiado conscientes hasta que surge algún problema como insomnio, somnolencia diurna o apnea del sueño. Siendo dormir tan importante y algo que hacemos durante tantas horas, lo ideal es que sepamos cómo hacerlo bien.

Las distintas posturas para dormir ofrecen variados beneficios. Adaptar tu forma de dormir podría ser la solución a algún problema de salud, aunque acostumbrarte te llevará tiempo.

1. Dormir de lado: es considerada una de las mejores posturas para dormir, ya que ayuda a mantener una alineación adecuada de la columna vertebral y reduce la presión en las articulaciones. Además, dormir de lado puede disminuir la probabilidad de roncar y mejorar la respiración durante la noche.

2. Posición fetal: se trata de colocarse con las rodillas dobladas hacia el pecho. Esta postura puede ser beneficiosa para las personas que sufren de dolor lumbar o ciática. Sin embargo, es importante no encogerse demasiado, para no causar tensión en la columna vertebral y las articulaciones.

Beneficios de dormir en la postura adecuada

Elegir la mejor postura es recomendable por las siguientes razones:

Mejora la calidad del sueño y reducir la probabilidad de despertares nocturnos.

y reducir la probabilidad de despertares nocturnos. Disminuye el riesgo de dolor de espalda, cuello y hombros.

de espalda, cuello y hombros. Previene la aparición de trastornos del sueño, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño.

del sueño, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Favorece una buena circulación sanguínea y reducir la presión en las articulaciones.

Las peores posturas para dormir

1. Dormir boca arriba: aunque a algunas personas les va bien, en general se desaconseja dormir boca arriba porque debido a la gravedad, el peso de la lengua hará que caiga.

2. Dormir boca abajo: la columna vertebral no se encuentra en una posición neutral, lo que puede provocar dolores de cuello y espalda. Además, tener la cabeza girada hacia un lado durante varias horas puede causar tensión en el cuello.

3. De lado con brazo debajo de la cabeza: la presión sobre los nervios del brazo reduce la circulación sanguínea, llevando a la sensación de "brazo dormido" o incluso provocando dolores crónicos con el tiempo.

4. De espaldas con la cabeza muy elevada: utilizar almohadas demasiado altas o apiladas puede causar que el cuello quede en un ángulo antinatural.

Es importante incidir en que cada persona es única, y lo que para una persona puede ser incómodo o doloroso, para otra puede no serlo. Sin embargo, es fundamental prestar atención a cómo te sientes al despertar. Si tienes dolores, es posible que la postura de sueño no esté siendo la mejor.

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